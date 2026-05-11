Aumentó la nafta en Villa Mercedes: YPF actualizó los precios tras el fin del congelamiento

Tras el vencimiento del congelamiento acordado entre petroleras y refinadoras, comenzaron a reflejarse nuevos aumentos en los combustibles en distintas ciudades del país. En Villa Mercedes, las estaciones de servicio de YPF ya exhiben nuevos valores en los surtidores.

Desde este viernes, la nafta Súper pasó a costar $2072 por litro, mientras que la línea Infinia también registró un incremento, en el marco de la actualización impulsada por las petroleras ante la suba internacional del crudo y la presión de costos internos.

El ajuste se da luego de varias semanas de estabilidad acordada entre empresas del sector y el Gobierno nacional, en un intento por contener la inflación. Sin embargo, el escenario cambió con el avance del precio internacional del petróleo Brent, que volvió a ubicarse por encima de los US$100 por barril.

YPF marcó el rumbo del mercado

La decisión de YPF, empresa presidida por Horacio Marín, volvió a ser determinante para el resto de las petroleras. La compañía concentra más de la mitad de las ventas de combustibles en Argentina y suele fijar la referencia de precios para el sector.

Las empresas argumentan que los combustibles venían registrando un atraso respecto de los costos reales de producción, refinación y comercialización. Además, la reciente actualización de impuestos nacionales también sumó presión sobre los valores finales.

En este contexto, no se descarta que puedan registrarse nuevos ajustes en las próximas semanas si continúa la volatilidad del mercado internacional y la escalada del barril Brent.

Cómo quedaron los precios en Villa Mercedes

Los nuevos valores registrados en estaciones de servicio de Villa Mercedes son:

Nafta Súper: $2072

Nafta Infinia: $2238

Diesel 500: $2182

Infinia Diesel: $2380

El incremento impacta directamente en el bolsillo de automovilistas, transportistas y sectores productivos, en un contexto económico atravesado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.