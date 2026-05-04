Autodespacho de combustible en Villa Mercedes: YPF puso en marcha el sistema y ya genera alta aceptación

La estación de servicio de YPF ubicada en Betbeder y avenida 25 de Mayo, en Villa Mercedes, comenzó esta semana a implementar el sistema de autodespacho de combustible, una modalidad que permite a los conductores realizar la carga de manera autónoma desde sus vehículos.

Se trata de la primera experiencia de este tipo en la ciudad, y según confirmaron desde el lugar, tuvo una rápida aceptación entre los usuarios en sus primeros días de funcionamiento.

La encargada, Sofía Magallanes, explicó que la respuesta fue mejor de lo esperado. “No creímos que iba a ser tan rápido, pero la gente lo está tomando muy bien, les gusta la experiencia”.

Actualmente, el servicio está disponible en horario nocturno, entre las 22 y las 6, y cuenta con incentivos económicos. Los clientes que utilizan la aplicación oficial de YPF acceden a un 3% de descuento, que se amplía a un 6% después de la medianoche.

En esta etapa inicial, el sistema permite pagos únicamente a través de la app. No obstante, los playeros continúan presentes para asistir a los usuarios, especialmente durante las primeras experiencias. “Siempre hay un vendedor que acompaña al cliente, es algo nuevo y está bueno que puedan probarlo con ayuda”, detalló Magallanes.

El procedimiento comienza con el vehículo detenido en la isla de autodespacho y el motor apagado. Desde el interior del auto, el usuario escanea el código QR del surtidor, selecciona el tipo de combustible —Infinia, Infinia Diésel, Nafta Súper o Diésel 500—, define el monto y realiza el pago.

Una vez validada la operación, el sistema habilita el surtidor y el cliente puede descender para cargar. El uso del celular está permitido únicamente dentro del vehículo por cuestiones de seguridad.

El sistema contempla montos que van desde los $3.000 hasta los $80.000 por operación y cuenta con corte automático al alcanzar el límite seleccionado. Además, cada surtidor dispone de un botón de asistencia para solicitar ayuda en cualquier momento.

Desde la empresa destacaron que esta innovación no implica la eliminación de puestos de trabajo, sino una adaptación de funciones. “No es que el playero se queda sin trabajo, sino que pasa a cumplir un rol de acompañamiento”, remarcó la encargada.

En cuanto al futuro, adelantaron que el objetivo es avanzar hacia una implementación durante las 24 horas, y que se proyecta que todas las estaciones de la red incorporen al menos una isla de autodespacho antes de fin de año. La iniciativa forma parte de un proceso de modernización del servicio y digitalización de la experiencia del cliente en todo el país.