Autopista 55: volcó la carga de un camión cerca de Santa Rosa del Conlara y no hubo heridos

Un siniestro vial se registró en la tarde del sábado 11 de abril en inmediaciones de la Autopista 55, en el norte de la provincia de San Luis, sin que se reportaran personas lesionadas ni interrupciones en el tránsito.

De acuerdo a la información brindada por la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 3, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en el kilómetro 920 de la Autopista 55, a unos 2 kilómetros al sur del peaje de Santa Rosa del Conlara.

Según las primeras averiguaciones, un hombre de 47 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, conducía un camión Iveco con acoplado cargado con maíz, circulando de este a oeste por un camino interno de un establecimiento rural.

En ese contexto, y antes de incorporarse a la autopista, el acoplado volcó, provocando el derrame de la carga. Las primeras pericias indican que el incidente se habría originado cuando una de las ruedas pasó sobre una alcantarilla ubicada en la salida del campo, lo que desestabilizó el vehículo.

Desde fuentes policiales señalaron que el camión no obstruía la circulación vehicular sobre la Autopista 55 y que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara y efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), quienes realizaron tareas preventivas y de control para garantizar la seguridad en la zona.