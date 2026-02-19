Autopista de las Serranías Puntanas: dos heridos tras el vuelco de una camioneta a la altura del kilómetro 801

Dos personas resultaron heridas este jueves 19 de febrero por la mañana tras el vuelco de un vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 801, en el tramo que conecta la ciudad de San Luis con la localidad de Balde.

Según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial y la Comisaría Distrito 48°, el hecho se registró alrededor de las 7:30. Por causas que aún se investigan, una mujer de 52 años que conducía un Chevrolet Tracker, en sentido este-oeste, perdió el control del rodado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo cruzó el cantero central, derrapó y terminó volcado sobre la calzada contraria. La conductora viajaba acompañada por un hombre de 48 años, ambos con domicilio en la capital puntana.

Personal de salud asistió a los ocupantes en el lugar del siniestro. Posteriormente, fueron trasladados en una ambulancia del Sempro hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde recibieron atención médica de mayor complejidad debido a las lesiones sufridas.

En el operativo también intervino personal de la Dirección General de Bomberos y de Policía Científica, que trabajó en las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

La Autopista de las Serranías Puntanas es uno de los principales corredores viales de la provincia, con alto flujo vehicular, especialmente en horarios matutinos, lo que refuerza la importancia de extremar las medidas de precaución al circular.