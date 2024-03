Autorizaron a ex secretaria de Deportes a viajar por motivos laborales, pero asistió a un recital

La Justicia autorizó a Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes, viajar con propósitos laborales a Santa Fe, donde tenía previsto reunirse con clubes de fútbol del Federal A. Sin embargo, la ex funcionaria, imputada por corrupción, incumplió el propósito del permiso y en su lugar asistió a un recital en Santa Fe.

El permiso otorgado por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, se basaba en la solicitud de los abogados defensores de Ramírez, quienes argumentaron que su viaje estaba destinado a reunirse con clubes como Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Unión de Sunchales. A pesar de esto, ninguno de los encuentros planificados se llevó a cabo.

Inicialmente, se programó una reunión de todos los clubes en Sportivo Las Parejas, pero debido al aniversario de la institución, esta actividad se postergó. Ramírez, junto al presidente del Federal A, Carlos Lanzaro, planeó reprogramar estos encuentros. No obstante, los clubes involucrados afirmaron que no recibieron ninguna visita ni comunicación por parte de la ex secretaria.

La defensa de Ramírez había detallado un cronograma aceptado por la Justicia, indicando que su viaje sería de San Luis a Rafaela y que se ajustaría a los plazos establecidos. Sin embargo, la ex funcionaria optó por asistir a un recital en Santa Fe, lo cual despertó malestar considerando el contexto de la causa judicial en la que está involucrada.

Ramírez enfrenta acusaciones formales por negociaciones incompatibles con su función, malversación de fondos y otros delitos en perjuicio de la administración pública. A pesar de las restricciones impuestas por la Fiscalía, que incluyen la prohibición de salir de la provincia, la ex secretaria aprovecha el permiso judicial para asistir a un evento no relacionado con su actividad laboral.