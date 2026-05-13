Autos chinos en Argentina: cómo será la postventa y qué garantías ofrecerán las marcas

La llegada masiva de autos chinos al mercado argentino ya no es una promesa a futuro: varias marcas comenzaron a expandirse en concesionarios, ventas y presencia comercial. Sin embargo, uno de los principales interrogantes de los consumidores sigue siendo el mismo: cómo funcionará la postventa, el acceso a repuestos y el servicio técnico.

En medio del avance de fabricantes asiáticos como BYD, Chery, Jetour, JAC, Great Wall Motors, Geely y otras automotrices que buscan ganar terreno en Argentina, las empresas comenzaron a diseñar estrategias para garantizar soporte mecánico y atención luego de la compra.

Talleres oficiales y red de concesionarios

Las marcas chinas que desembarcan en el país aseguran que el objetivo es desarrollar una red de concesionarios oficiales con servicio técnico especializado, similar a la de las automotrices tradicionales.

Según detallaron representantes del sector automotor, la intención es evitar uno de los problemas históricos que tuvieron algunas marcas asiáticas años atrás: la dificultad para conseguir piezas o realizar reparaciones rápidas.

Para eso, varias empresas trabajan en:

Centros logísticos de repuestos en Argentina

Capacitación técnica para mecánicos y concesionarios

Garantías extendidas

Stock permanente de autopartes

Sistemas digitales de diagnóstico y mantenimiento

Repuestos: uno de los puntos clave

El abastecimiento de repuestos aparece como uno de los aspectos más sensibles para los compradores argentinos. Desde el sector explican que las nuevas marcas buscarán mantener depósitos locales para acelerar entregas y reducir tiempos de espera.

Además, algunas automotrices evalúan acuerdos con proveedores nacionales para fabricar determinadas piezas en el país y garantizar disponibilidad.

En paralelo, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos también obliga a preparar personal especializado en baterías, software y sistemas electrónicos avanzados.

Garantías más largas para generar confianza

Otra de las estrategias que utilizan las marcas chinas es ofrecer garantías superiores al promedio del mercado.

Algunas compañías ya anuncian coberturas de hasta:

5 o 7 años de garantía

Asistencia mecánica

Cobertura especial para baterías en autos eléctricos

Servicios programados incluidos

El objetivo es generar mayor confianza en consumidores que todavía miran con cautela a las automotrices asiáticas.

Un mercado que crece en Argentina

En los últimos años, los vehículos chinos comenzaron a ganar presencia en distintos segmentos del mercado argentino, especialmente en:

SUV

pickups

autos eléctricos

híbridos urbanos

La combinación de tecnología, diseño moderno y precios competitivos aceleró el interés de los consumidores.

Especialistas del sector sostienen que el verdadero desafío no será solamente vender más unidades, sino sostener una estructura sólida de atención postventa que permita competir con marcas históricas ya consolidadas en el país.

Competencia en expansión

El crecimiento de los autos chinos también genera cambios dentro de la industria automotriz local. Varias marcas tradicionales comenzaron a reforzar promociones, garantías y servicios para mantener competitividad frente al avance asiático.

Mientras tanto, el mercado argentino atraviesa una etapa de transformación marcada por:

nuevas tecnologías,

electrificación,

digitalización,

y cambios en los hábitos de consumo.

La evolución de la postventa será uno de los factores decisivos para determinar si las automotrices chinas logran consolidarse definitivamente en Argentina.