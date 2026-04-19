Avanza la construcción de 295 viviendas en Villa Mercedes con el programa “Tenemos Futuro”

El Gobierno de San Luis continúa con el desarrollo de viviendas en Villa Mercedes, donde se ejecutan 295 unidades habitacionales en el marco del programa “Tenemos Futuro”, una iniciativa que busca dar respuesta a la demanda de acceso a la vivienda en distintos puntos de la provincia.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, los trabajos avanzan de manera simultánea en varios frentes, con unidades que se encuentran en distintas etapas constructivas. En los sectores más avanzados, las viviendas presentan progresos cercanos a la finalización, con tareas de revoques exteriores, colocación de premarcos, ejecución de bases de tanque y canalización de instalaciones internas.

En otros bloques, las obras atraviesan una fase intermedia, donde se destacan los avances en mampostería y la elevación de muros, lo que permite definir la estructura y distribución de los espacios. En estos sectores, las tareas se concentran en los cerramientos y en la preparación para la colocación de techos y sistemas de servicios.

Por su parte, en las áreas más recientes, los trabajos se encuentran en una etapa inicial, con la ejecución de fundaciones, replanteo de terreno y armado de columnas. Allí también se realiza el acopio y organización de materiales, una logística clave para sostener el ritmo de obra en todo el predio.

De forma paralela, se avanza en la construcción de nexos e infraestructura general, necesarios para garantizar la funcionalidad de las viviendas una vez finalizadas.

Este desarrollo se enmarca en la política habitacional impulsada por la gestión del gobernador Claudio Poggi, quien durante el último año encabezó la adjudicación de 400 viviendas a familias de Villa Mercedes, consolidando la continuidad de proyectos destinados a ampliar el acceso a la casa propia en la provincia.