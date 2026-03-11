Avanza la construcción de la nueva Comisaría Seccional 8° que estará lista en 2026

Durante la mañana de este miércoles, autoridades del Ministerio de Seguridad de San Luis realizaron una recorrida por el predio donde se construye la nueva Comisaría Seccional 8° de Villa Mercedes, una obra considerada estratégica para el funcionamiento de la Policía de la Provincia en el área céntrica de la ciudad.

La visita estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, junto al jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, y el jefe de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N°2 de Villa Mercedes, Javier Verdú, además de otros funcionarios y los responsables de la empresa constructora, quienes brindaron detalles técnicos sobre el avance del proyecto.

Actualmente, la Comisaría Seccional 8° funciona en el subsuelo de un edificio ubicado en la intersección de León Guillet y Lavalle, en pleno centro mercedino. Debido a la amplia jurisdicción que cubre esta dependencia —que incluye sectores clave de la ciudad— la construcción de un nuevo edificio es una de las obras más esperadas por la institución policial.

Cómo será la nueva dependencia policial

Según explicó la arquitecta Leila Vega, integrante de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Seguridad, el edificio contará con 260 metros cuadrados cubiertos y será construido mediante un sistema tradicional, elegido por su mayor solidez estructural, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

En cuanto a la cubierta, se utilizará chapa panel, un material que aporta eficiencia térmica, permite acelerar los tiempos de obra y ayuda a evitar filtraciones, un problema frecuente en muchas dependencias policiales del país.

El diseño contempla un esquema funcional que permitirá albergar tres dependencias dentro del mismo edificio, organizadas para que cada área pueda desarrollar sus tareas de forma independiente.

El programa edilicio incluirá oficinas administrativas, espacios de descanso para el personal, calabozos y cocheras cubiertas, con una distribución que prioriza la circulación clara, la seguridad y la funcionalidad operativa.

“La distribución de los espacios prioriza la funcionalidad, la circulación clara y la seguridad”, destacó la arquitecta Vega.

Inversión y plazo de obra

La construcción de la nueva Comisaría Seccional 8° de Villa Mercedes representa una inversión total de $602.261.770,21 y forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura policial impulsado por el Gobierno de San Luis.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la obra podría inaugurarse en junio de 2026, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de trabajo del personal policial y optimizar la atención al público en el centro de la ciudad.