Avión Pampa aterrizó de emergencia en Mendoza por una falla en el tren de aterrizaje

Un avión IA-63 Pampa II de la Fuerza Aérea Argentina realizó este viernes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli de Mendoza, conocido como El Plumerillo, luego de detectarse una falla en la indicación del tren de aterrizaje.

La aeronave pertenece a la IV Brigada Aérea, con asiento en Mendoza, y había realizado un vuelo de mantenimiento cuando se presentó la anomalía. Frente a la situación, la tripulación declaró la emergencia y puso en marcha los procedimientos operativos previstos para este tipo de contingencias.

El IA-63 Pampa II consiguió aterrizar sin inconvenientes. Sin embargo, una vez que la aeronave se encontraba sobre la pista y durante su detención, se produjo la retracción del tren principal derecho.

A pesar del desperfecto, los dos tripulantes resultaron ilesos y no se registraron personas heridas. La aeronave sufrió daños considerados leves como consecuencia del incidente.

El aeropuerto debió suspender temporalmente sus operaciones

La emergencia fue comunicada alrededor de las 10:36, mientras que el aterrizaje se produjo minutos después. Ante el procedimiento se activó el plan de emergencia y las operaciones comerciales del aeropuerto mendocino quedaron temporalmente interrumpidas.

La situación provocó demoras, reprogramaciones y desvíos de vuelos que tenían como destino Mendoza. Una vez retirada la aeronave y liberada la pista, el aeropuerto retomó sus operaciones habituales.

Posteriormente, el tren principal derecho fue colocado nuevamente en posición de manera manual y el avión pudo ser retirado mediante remolque para realizar las correspondientes inspecciones técnicas.

Qué es el IA-63 Pampa

El IA-63 Pampa es una aeronave de entrenamiento avanzado y ataque ligero desarrollada y fabricada en Argentina. Es utilizada por la Fuerza Aérea Argentina para la formación y entrenamiento de pilotos militares.

El ejemplar involucrado en el episodio pertenece a la familia Pampa II y opera en el ámbito de la IV Brigada Aérea, unidad ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Mendoza.

El incidente no dejó víctimas y será materia de las evaluaciones técnicas correspondientes para establecer el origen preciso de la falla registrada en el sistema del tren de aterrizaje.