Avioneta fumigadora se estrelló en Entre Ríos: el piloto fue trasladado al hospital

Una avioneta utilizada para tareas agrícolas se estrelló en una zona rural de Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras realizaba trabajos sobre distintos lotes. El piloto fue rescatado y trasladado al Hospital Centenario, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el accidente.

El episodio ocurrió durante el jueves en un sector rural ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14, donde las autoridades fueron alertadas luego de que la aeronave impactara contra el suelo.

La avioneta realizaba tareas agrícolas

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el piloto se encontraba realizando aplicaciones de fertilizantes sobre lotes rurales cuando, por causas que deberán establecerse, la avioneta se precipitó a tierra.

Los momentos previos al impacto fueron registrados por un vecino que se encontraba en el sector y observó las maniobras que realizaba la aeronave antes de caer.

Tras conocerse el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales, quienes trabajaron en el lugar para asistir y rescatar al piloto.

El piloto fue hospitalizado en Gualeguaychú

Luego de recibir las primeras atenciones, el hombre fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una evaluación médica y la correspondiente asistencia.

Hasta las primeras horas de este viernes 11 de septiembre, no se había informado oficialmente cuál era su estado de salud.

En paralelo, las autoridades iniciaron las actuaciones y pericias destinadas a determinar qué provocó la caída de la aeronave mientras desarrollaba las tareas agrícolas.