Baja la temperatura y llega un período de inestabilidad con lluvias y tormentas en San Luis

La provincia de San Luis comenzará a experimentar desde este miércoles un cambio en las condiciones del tiempo, con un descenso progresivo de las temperaturas y el ingreso de un período de inestabilidad que se extendería durante varios días.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), durante la segunda mitad de la jornada aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de precipitaciones de variada intensidad en distintos puntos del territorio provincial.

En promedio, las temperaturas mínimas rondarán los 15°C y las máximas alcanzarán los 27°C. El viento será predominante del sector sureste, de leve a moderado, con velocidades entre 12 y 28 kilómetros por hora y algunas ráfagas fuertes.

Jueves con lluvias y tormentas aisladas

Para el jueves se espera una jornada inestable, con un leve descenso térmico. El cielo estará de parcial a mayormente nublado y se prevén lluvias y tormentas aisladas, especialmente en el centro y norte provincial.

Las mínimas se ubicarán cerca de los 14°C y las máximas rondarán los 22°C, con viento del sureste y ráfagas ocasionales.

Viernes y sábado: continúa la inestabilidad

El viernes persistirá la inestabilidad, con poco cambio en los valores térmicos. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Las mínimas serán de 13°C y las máximas también se ubicarán en torno a los 22°C, con viento de direcciones variables.

Para el sábado, en tanto, se prevé una jornada algo inestable, aunque con leve ascenso de las temperaturas máximas. El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse precipitaciones aisladas. Las mínimas rondarán los 13°C y las máximas alcanzarán los 24°C, con viento del sector noreste y algunas ráfagas.

El informe meteorológico anticipa así varios días con condiciones variables en San Luis, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante eventuales actualizaciones oficiales.