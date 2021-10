Banfield tomó una histórica decisión con el equipo femenino de futsal tras el escándalo que dio la vuelta al mundo

Banfield tomó una contundente decisión con su equipo femenino de futsal luego del escándalo que dio la vuelta al mundo. Las representantes del club del Sur se anotaron cuatro goles en contra ante Gimnasia de La Plata para intentar evitar a un rival más poderoso en los playoffs y el controversial hecho generó múltiples críticas. El Taladro, que ya había despedido al cuerpo técnico encabezado por Mariano Vila, determinó quitar del certamen al combinado.

“Hemos decidido en la Comisión Directiva retirar del torneo AFA Primera División B 2021 al equipo de Futsal Femenino. Lo ocurrido fue muy grave y es justamente todo lo contrario a los valores éticos y deportivos que fomentamos en nuestra Institución que tiene 125 años de gloria y pionera en el fútbol argentino”, declaró el presidente Eduardo Spinosa en un comunicado que se difundió por redes sociales.

El principal mandatario del club del Sur justificó su decisión al afirmar que no alcanzaba con el despido de Mariano Villa, el entrenador del plantel femenino de futsal. “Despedir al DT, principal responsable de los hechos, no nos parece medida suficiente, ya que no tiene sentido clasificar a los playoff de la manera que se consiguió”. Aunque luego, aclaró: “Nos sometemos a las eventuales sanciones que el Tribunal de Disciplina estipule justas para la situación de público conocimiento”.

COMUNICADO COMPLETO

Histórica y ejemplar decisión de Banfield: retira al equipo de Futsal Femenino

El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, comunicó la determinación contundente de la Comisión Directiva. Se suma a la desvinculación del Cuerpo Técnico que se anunció ayer.

“Hemos decidido en la Comisión Directiva retirar del torneo AFA Primera División B 2021 al equipo de Futsal Femenino.

Lo ocurrido fue muy grave y es justamente todo lo contrario a los valores éticos y deportivos que fomentamos en nuestra Institución que tiene 125 años de gloria y pionera en el fútbol argentino.

Despedir al DT, principal responsable de los hechos, no nos parece medida suficiente, ya que no tiene sentido clasificar a los playoff de la manera que se consiguió.

Nos sometemos a las eventuales sanciones que el Tribunal de Disciplina estipule justas para la situación de público conocimiento.

BANFIELD está muy por arriba de las personas y de la coyuntura de un torneo; y cualquiera que lleve nuestro escudo en el pecho debe saber lo que significa ese honor.

Trabajaremos en la contención y la educación de nuestros deportistas y seguiremos fomentando desde nuestro Club los valores que hicieron a BANFIELD una institución respetada, honorable y ejemplo para el fútbol y el deporte argentino”.