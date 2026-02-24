Bartolomé Abdala será reelecto presidente provisional del Senado en la sesión preparatoria de este martes

El Senado de la Nación se reunirá este martes al mediodía en sesión preparatoria para definir sus autoridades para el período legislativo 2026. Según fuentes parlamentarias, el senador puntano Bartolomé Abdala será reelecto como presidente provisional del cuerpo, consolidando así su continuidad por tercer año consecutivo en uno de los cargos institucionales más relevantes del Congreso.

La convocatoria fue fijada para las 12, con el objetivo de designar al presidente provisional, las tres vicepresidencias y las autoridades de las Secretarías Parlamentaria y Administrativa.

Continuidad en la conducción

El nombre de Bartolomé Abdala, representante de San Luis y referente del oficialismo libertario en la Cámara alta, aparece confirmado pese a que en las últimas semanas habían circulado versiones sobre un eventual recambio impulsado por sectores que promovían a legisladores ingresados en diciembre.

La presidencia provisional del Senado reviste especial importancia institucional, ya que quien ocupa ese cargo se ubica tercero en la línea sucesoria presidencial, detrás del vicepresidente de la Nación y del titular de la Cámara de Diputados.

Vicepresidencias y reconfiguración política

En cuanto a las vicepresidencias, se prevé la continuidad de la radical Carolina Losada en la vicepresidencia primera.

La vicepresidencia segunda permanece vacante desde diciembre, cuando finalizó el mandato de la senadora neuquina Silvia Sapag. El interbloque peronista aún no definió quién ocupará ese lugar.

En la vicepresidencia tercera se abre un escenario de negociación. Hasta ahora era ejercida por la cordobesa Alejandra Vigo, pero el reordenamiento interno de bloques podría modificar la distribución de cargos.

Una de las hipótesis en análisis contempla que los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) abandonen el interbloque peronista que conduce José Mayans (Formosa). De concretarse esa salida, podrían conformar una bancada junto a la salteña Flavia Royón, alcanzando cuatro integrantes y superando en número a otras fuerzas como el PRO, lo que les permitiría reclamar espacios institucionales.

Estos movimientos responden a diferencias internas dentro del peronismo y a la nueva dinámica de alianzas parlamentarias en torno al gobierno del presidente Javier Milei. Los senadores mencionados mantienen vínculos políticos con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), actores clave en la construcción de mayorías para iniciativas oficiales como la reforma laboral.

Secretarías parlamentarias

Durante la sesión también se definirá la continuidad o eventual reemplazo de las autoridades administrativas del Senado.

Está previsto que continúen Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo. Además, seguirían en funciones Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y Lucas Clark en la Prosecretaría Administrativa.

Con este esquema, el oficialismo buscará ratificar su estrategia de acuerdos legislativos y asegurar gobernabilidad en una Cámara alta donde ningún espacio cuenta con mayoría propia y cada voto resulta determinante.