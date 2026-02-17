Bautista y River en Villa Mercedes: del susto familiar a una historia inolvidable en el hotel Epic

La llegada de River Plate a Villa Mercedes generó una verdadera revolución en la ciudad. Cientos de hinchas se congregaron en el Epic Hotel, donde el plantel quedó concentrado antes del cruce por Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar en el estadio La Pedrera.

En medio de esa escena cargada de expectativa y emoción, se vivió una historia que comenzó con angustia y terminó con un final feliz que hoy conmueve a todos.

El instante de tensión

Todo ocurrió este lunes, cuando el micro del plantel arribó al hotel. Entre la multitud estaba Bautista, un pequeño hincha con la ilusión intacta de ver de cerca a sus ídolos.

En cuestión de minutos, el niño se apartó de su familia. El desconcierto fue inmediato. Sus seres queridos comenzaron a buscarlo entre la gente, convencidos de que se había extraviado en medio del fervor popular.

La preocupación crecía, mientras el operativo de seguridad y la llegada de los jugadores concentraban la atención en el ingreso al edificio.

El plan secreto

Pero Bautista no estaba perdido.

Con la audacia que solo puede explicar la pasión, logró ingresar al hotel —nadie sabe con precisión cómo— y concretar lo que cientos de hinchas aguardaban desde afuera: encontrarse cara a cara con los jugadores de River Plate.

El momento cumbre llegó cuando pudo saludar a Marcelo Gallardo, el entrenador más emblemático de la era moderna del club. Se tomó fotografías y recibió palabras que, para un niño fanático, valen más que cualquier trofeo.

Un recuerdo para toda la vida

La sorpresa no terminó allí. Bautista se llevó una camiseta firmada por todo el plantel, un regalo que ya forma parte de su historia personal.

Mientras el equipo se prepara para el duelo ante Ciudad de Bolívar en La Pedrera, el pequeño hincha ya jugó —y ganó— su propio partido: el de la emoción, el coraje y el amor incondicional por los colores.

Lo que comenzó como un momento de angustia terminó siendo una escena que resume lo mejor del fútbol: la ilusión intacta de un niño y la magia de un encuentro inolvidable.