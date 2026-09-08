Becas Progresar 2026: quiénes pueden acceder al beneficio de hasta $420.000 y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, mantiene vigente la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar, el programa nacional destinado a acompañar económicamente a estudiantes para que puedan finalizar sus estudios o continuar su formación.

La prestación contempla un monto de $35.000 mensuales, por lo que, al considerar doce cuotas, el beneficio puede representar $420.000 anuales.

Sin embargo, las fechas de inscripción varían según cada modalidad. La segunda convocatoria para Progresar Obligatorio se desarrolló entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre, mientras que las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería tienen plazo de inscripción desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

Becas Progresar 2026: quiénes pueden acceder

El programa establece diferentes límites de edad de acuerdo con el nivel educativo y la modalidad elegida.

Para Progresar Obligatorio, destinado a quienes buscan finalizar la educación primaria o secundaria, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años.

En el caso de Progresar Superior, los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que quienes ya se encuentran avanzados en una carrera pueden acceder hasta los 30 años. Los estudiantes de Enfermería, en tanto, no tienen límite de edad.

La línea de formación profesional está orientada, en términos generales, a personas de entre 18 y 24 años, aunque el límite puede extenderse hasta los 35 años para quienes no cuentan con empleo formal.

Cuáles son los principales requisitos

Además de cumplir con las condiciones particulares de cada línea, los aspirantes deben reunir una serie de requisitos socioeconómicos y académicos.

Entre las principales condiciones se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, o cumplir con los requisitos de residencia establecidos para extranjeros; acreditar la condición de estudiante regular; contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según corresponda; y respetar los límites de edad establecidos para cada modalidad.

Uno de los puntos centrales es el requisito económico: los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

El monto establecido es de $35.000 mensuales. De esta manera, tomando como referencia doce cuotas, la asistencia económica alcanza un total de $420.000.

En los casos en los que corresponde la retención, se abona inicialmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación del cumplimiento de las condiciones académicas, administrativas y de asistencia previstas por el programa.

Los estudiantes también deben cumplir con las exigencias académicas correspondientes a su línea. En Progresar Obligatorio, por ejemplo, la asistencia a clases es evaluada mediante certificaciones y los beneficiarios deben completar las Actividades de Extensión Formativa establecidas por el programa.

Cómo inscribirse a Progresar

La inscripción se realiza de manera gratuita y online a través de la plataforma oficial de Becas Progresar. Para realizar el trámite, el estudiante debe contar con una cuenta activa en Mi Argentina para validar su identidad y registrar los datos requeridos por el programa.

Para la segunda convocatoria 2026, quienes aspiren a las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería tienen tiempo hasta el 11 de septiembre para completar la inscripción.