Black Angus Carnes Premium inauguró su nuevo local en un punto estratégico de Villa Mercedes

Villa Mercedes suma una nueva alternativa en el rubro gastronómico y comercial con la apertura oficial de Black Angus Carnes Premium, un emprendimiento que busca posicionarse en el segmento de carnes de alta calidad.

El nuevo local está ubicado en la esquina de Mitre y Dagnillo, uno de los accesos más transitados hacia el centro de la ciudad, lo que le otorga una visibilidad estratégica tanto para vecinos como para quienes circulan diariamente por la zona.

Una propuesta centrada en calidad y valor agregado

La iniciativa se destaca por ofrecer cortes de carne premium envasados al vacío, una técnica que permite conservar mejor las propiedades del producto, extender su vida útil y garantizar condiciones óptimas de higiene.

En un contexto donde los consumidores priorizan cada vez más la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria, la propuesta de Black Angus apunta a cubrir esa demanda con un enfoque profesional y moderno.

Una experiencia diferente en la compra de carne

El local no solo ofrece una amplia variedad de cortes seleccionados, sino que también introduce una nueva forma de comprar carne, basada en la organización, la limpieza y estándares superiores a los tradicionales.

Además, el emprendimiento pone el foco en la atención personalizada, buscando generar confianza y fidelidad en los clientes a través de un servicio cercano y asesoramiento en cada compra.

Aporte al crecimiento comercial de la ciudad

La apertura de este nuevo espacio se enmarca en el crecimiento del entramado comercial de Villa Mercedes, sumando una opción que apunta a convertirse en referencia dentro del segmento premium.

Con una ubicación clave y una propuesta diferenciadora, Black Angus Carnes Premium busca consolidarse como una alternativa de calidad para quienes priorizan productos de primer nivel en su mesa.