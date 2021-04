Boca mejoró y le ganó a Atlético Tucumán en la antesala de su debut copero

Sin brillar, Boca mejoró el pobre nivel de los últimos tiempos y le ganó esta noche por 3 a 1 a Atlético Tucumán, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, resultado que le permitió seguir en puestos de clasificación.

El juvenil Cristian Medina y Sebastián Villa, a los 5 y 10 minutos del primer tiempo, pusieron rápidamente en ventaja al elenco local, mientras que Leonardo Heredia, a los 21 de la misma etapa, descontó para el conjunto tucumano.

Ya en el complemento, cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento y el encuentro se terminaba, Franco Soldano marcó el tercer gol del equipo “xeneize” en la antesala de su debut por Copa Libertadores, que será el próximo miércoles en la altura de La Paz frente a The Strongest.

El conjunto “decano” sufrió la expulsión de Cristian Erbes, a los 14 minutos del segundo tiempo, por doble amonestación.

Con este resultado, Boca alcanzó los 16 puntos y junto a Lanús y Talleres escolta al líder Vélez (22), mientras Atlético Tucumán continúa con 12 unidades, afuera de la pelea.

Sin el defensor Carlos Zambrano y el mediocampista Jorman Campuzano, contagiados de coronavirus, el técnico Miguel Russo dispuso nuevamente una línea de fondo con cuatro futbolistas y un mediocampo juvenil, con Medina, Alan Varela y Agustín Almendra.

Las variantes renovaron la cara del equipo, que se mostró más dinámico, con otro ritmo y dominando las acciones con claridad, sobre todo en el primer tiempo.

Por su parte, Atlético Tucumán no supo como contrarrestar ese buen inicio boquense, pero con el descuento logró equilibrar el trámite y estuvo en partido casi hasta el final, sostenido por las atajadas de Cristian Lucchetti.

Buen primer tiempo de Boca de la mano de los juveniles

El inicio del partido mostró a un Boca distinto, siendo protagonista, buscando con decisión el arco rival, lo que le permitió lograr dos goles en menos de 10 minutos.

La apertura del marcador llegó a los 5 minutos desde los pies de Medina -su primer gol en la Primera-, quien fue habilitado por Carlos Tevez luego de una buena acción colectiva.

Pocos minutos más tarde, Almendra, uno de los mejores de la noche, dejó a Villa de cara al arco, el colombiano gambeteó al arquero y con un zurdazo puso el partido 2 a 0.

Boca no aflojó y siguió dominando, en la búsqueda de un nuevo gol para liquidar rápidamente el pleito en la Bombonera.

Sin embargo, Atlético logró descontar en su primera llegada y Boca empezó a perder la claridad del inicio, mostrando algunas fallas, sobre todo en defensa.

El gol tucumano fue obra de Heredia, quien tomó de cabeza el rebote que el travesaño dio a un zurdazo de media distancia de Javier Toledo.

Cerca del final de la primera parte, y cuando el trámite ya era parejo, Mauro Zárate sintió una molestia muscular y pidió el cambio, dejando preocupación en el cuerpo técnico boquense frente a la inminente triple competencia, que incluirá Libertadores y Copa Argentina.

Boca no lo liquidó y sufrió hasta el final

Apenas empezado el segundo tiempo, cuando se jugaban los primeros segundos, el conjunto tucumano lo pudo empatar, pero Agustín Rossi le tapó un mano a mano a Toledo, quien se filtró en en la defensa boquense, asistido por Ramiro Ruíz Rodríguez.

Boca respondió rápido y a los tres minutos lo tuvo Tevez, pero tras dejar en el camino a Luchetti, Mauro Osores salvó de manera providencial sobre la línea de gol.

En la siguiente jugada, Marcelo Ortiz cortó con la pierna arriba al “Apache” cuando iba a rematar al arco, en lo que pareció ser penal, una acción en la que el árbitro Jorge Baliño no cobró nada.

Jugados 14 minutos, Erbes cometió una violenta falta contra Agustín Obando, vio la segunda amarilla -la primera había sido apenas cinco minutos antes- y se fue expulsado.

Poco después, a los 17, Lucchetti le dio vida a Atlético Tucumán, tapando un disparo de Tevez que tenía destino de gol y hubiese liquidado el partido.

Con el correr de los minutos, Boca continuó manejando la pelota, pero sin el buen ritmo de la primera parte ya no lograba profundizar.

En tanto, y pese a tener un hombre menos, los tucumanos se mostraron como un duro rival y en el epílogo, a los 42 minutos, lo pudieron empatar, pero Rossi le volvió a ganar el duelo a Toledo.

Pasado ese susto, Boca redobló esfuerzos en ataque y pudo concretar el tercer gol cuando el pitazo final era inminente. Lisandro López, que parecía adelantado, recogió el rebote de

un tiro libre, lanzó el centro y Abel Bustos salvó en la línea ante el cabezazo de Carlos Izquierdoz, pero no pudo con Soldano, que la empujó al fondo de la red.

La siguiente es la síntesis:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B – Fecha 10. Boca 3 – Atlético Tucumán 1.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Jorge Baliño.

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Mauro Zárate; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Russo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Oscar Benítez, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 5m Medina (B), 10m Villa (B), 21m

Heredia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 49m Soldano (B).

Cambio en el primer tiempo: 39m Agustín Obando por Zárate (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Guillermo Acosta por Mussis (AT), 16m Emmanuel Mas por Fabra y Leonardo Jara por Almendra (B) y Abel Bustos por Benítez (AT), 23m Augusto Lotti por Heredia y Rodrigo Carrera por Ruíz Rodríguez (AT), 45m Franco Soldano por Tevez (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 14m expulsado Erbes, por doble amonestación (AT).