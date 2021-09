Boca se impuso sobre Atlético Tucumán y se reencontró con el triunfo

San Miguel de Tucumán, 18 septiembre (NA) — Boca se reencontró con el triunfo al superar esta noche por 2 a 1 a Atlético Tucumán, en el Estadio Monumental José Fierro, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional.

Lisandro López y el juvenil Rodrigo Montes, a los 11 y 29 minutos del primer tiempo, marcaron los goles del elenco “xeneize”, mientras que el propio “Licha”, en contra de su valla, descontó para el conjunto local, a los 11 del segundo.

Cuando el encuentro se terminaba, en el quinto minuto de adición, fue expulsado Franco Mussis en el “Decano” por una fuerte infracción sobre Aaron Molinas.

Por decisión de los dirigentes de Atlético Tucumán 100 socios de esa institución presenciaron el partido desde una de las plateas.

El entrenador boquense, Sebastián Battaglia, dispuso un mix de titulares y suplentes, ya que guardó a algunos futbolistas pensando en el encuentro que disputará el próximo miércoles con Patronato de Paraná por la Copa Argentina.

Con este resultado, Boca llegó a los 18 puntos y está a ocho del líder Talleres, mientras que Atlético Tucumán se ubica un par de escalones más abajo, con 15.

Todo de Boca en el primer tiempo

El conjunto visitante se hizo dueño de las acciones desde el inicio y a los 11 minutos “Licha” López aprovechó un despeje defectuoso a la salida de un tiro de esquina -los futbolistas locales protestaron porque consideraron que había sido saque de arco- y puso el 1 a 0 con un zurdazo.

Con Atlético Tucumán aturdido, Boca insistió en ataque y dos minutos más tarde Felipe Campos salvó con lo justo para evitar que Cristian Pavón convierta el segundo, tras un buen desborde y centro de Luis Advíncula.

Poco más tarde, a los 20, se produjo una acción polémica cuando Ramiro Carrera le pegó de forma intencional en la cara con el botín a Advíncula cuando peleaban un balón y el árbitro Hernán Mastrángelo no observó la jugada.

Jugados 25 minutos lo perdió Nicolás Orsini, quien volvió a la titularidad, al picar la pelota por sobre Cristian Lucchetti, aunque sin puntería la pelota salió por arriba del travesaño.

Y de tanto ir, llegó el segundo tanto visitante: otro reaparecido, Edwin Cardona, jugó una pared con Pavón, éste llegó al fondo por izquierda, lanzó la pelota atrás, al punto del penal, y allí apareció Montes para marcar su primer gol en Primera.

Atlético Tucumán empujó hasta el final

Boca le dio continuidad a su dominio en el segundo tiempo, pero su falta de puntería le siguió dando vida al rival. A los 4 minutos, Orsini erró un gol increíble, cabeceando afuera en soledad, tras un centro de Frank Fabra, mientras que a los 10 lo tuvieron Pavón y Montes, pero pudo rechazar la defensa.

Y Boca lamentó los goles errados casi de inmediato, a los 11 minutos, cuando “Licha” López batió su propia valla, atropellando una pelota que había bajado de cabeza Guillermo Acosta.

El descuento tucumano cambió el ánimo del partido y levantó a los dirigidos por Omar De Felippe, quienes a fuerza de empuje fueron en búsqueda del empate.

Pese a no tener claridad, el “Decano” logró llevar a Boca a su campo y lo hizo sufrir, sobre a todo a base de centros.

En uno de estos envíos aéreos, a los 18 minutos, Augusto Lotti le bajó la pelota a Carrera y éste sacó un derechazo apenas desviado, que pudo ser el empate.

Promediando la etapa, Battaglia movió el banco buscando frescura en la mitad de la cancha, un sector en el que los futbolistas locales abusaron del juego brusco.

Cerca del final, a los 40 minutos, con Atlético jugado en ataque, Boca pudo liquidar el pleito, pero Lucchetti tuvo una soberbia doble tapada, frente a Pavón y Aaron Molinas, dándole todavía esperanzas al local.

Sin embargo, los tucumanos no lograron arrimar más peligro y solo quedó tiempo para una dura falta de Mussis sobre Molinas, que le había mostrado la pelota, y la tarjeta roja para el volante central.

La siguiente es la síntesis:

Liga Profesional

Fecha 12

Atlético Tucumán 1 – Boca 2.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Franco Mussis, Abel Bustos, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Cristian Menéndez. DT: Omar De Felippe.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Goles en el primer tiempo: 11m L. López (B), 29m Montes (B).

Gol en el segundo tiempo: 11m L. López, en contra (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Marcos Rojo por Izquierdoz (B), Gabriel Risso Patrón, Oscar Benítez y Guillermo Acosta por Orihuela, Tesuri y Bustos (AT), 18m Alan Varela por Cardona (B), 28m Ramiro Rodríguez por Lotti (AT), 31m Luiz Vázquez y Aaron Molinas por Orsini y Ramírez (B), 34m Ciru Rius por Campos (AT), 46m Norberto Briasco por Pavón (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 50m expulsado Mussis (AT).