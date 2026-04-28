Bomberos El Fortín lanza un locro solidario para recaudar fondos y mejorar su equipamiento

El cuerpo de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa Mercedes realizará una venta de locro por encargo los días viernes 1 y sábado 2 de mayo, con el objetivo de recaudar fondos destinados al sostenimiento operativo del cuartel central y su destacamento.

La iniciativa solidaria consiste en la preparación de porciones de locro a un valor de 8.000 pesos, que deberán reservarse previamente a través de los números de contacto publicados en las redes sociales oficiales del cuartel.

Desde la institución explicaron que lo recaudado será destinado a cubrir gastos operativos diarios, indispensables para el funcionamiento del servicio, así como también para la adquisición de insumos y equipamiento, elementos que en muchos casos están sujetos a costos dolarizados.

En ese sentido, remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, ya que estos aportes permiten sostener y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

La entrega de las porciones se realizará en el cuartel central ubicado en Remedios Escalada 11, a partir de las 12:00 del mediodía. Además, se solicita a quienes realicen el encargo que concurran con su propio recipiente para el retiro.

La propuesta se enmarca en una serie de acciones que los bomberos voluntarios “El Fortín” llevan adelante para garantizar el funcionamiento del servicio, en un contexto donde los costos operativos continúan en aumento.