Bono de $70.000 de ANSES: quiénes no lo cobrarán y cómo queda el monto final para jubilados

La ANSES confirmó que el bono extraordinario continúa vigente durante abril de 2026 y se deposita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

Este refuerzo se aplica de forma segmentada según los ingresos de cada beneficiario. El haber mínimo jubilatorio quedó en $380.319,31 tras el aumento del 2,90%, por lo que quienes lo perciban cobrarán un total de $450.319,31 al sumar el bono completo.

Quiénes cobrarán el bono completo de $70.000

El beneficio pleno está destinado a:

Jubilados del régimen general que perciben la jubilación mínima .

. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

En estos casos, el bono se suma íntegramente al haber actualizado.

Así quedan los montos finales en abril 2026:

Jubilación mínima o Pensión Madre de 7 hijos : $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31 .

o : $380.319,31 + $70.000 = . PUAM : $304.255,44 + $70.000 = $374.255,44 .

: $304.255,44 + $70.000 = . Pensiones No Contributivas: $266.223,52 + $70.000 = $336.223,52.

Para jubilados y pensionados que cobran un monto superior a la mínima pero inferior al tope de $450.319,31, ANSES deposita un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra total. El pago se realiza de oficio según el cronograma de pagos por terminación de DNI.

Quiénes no cobrarán el bono en abril

Quedan excluidos del refuerzo extraordinario:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31 .

. Titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superen el límite establecido.

Beneficiarios que perciben más de un haber previsional y cuyo ingreso total excede el tope de $450.319,31.

Esta medida busca concentrar el apoyo en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional argentino.