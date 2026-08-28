Ámbar Medicina Estética anunció jornadas especiales de Botox Premium, relleno de labios y rinomodelación en Villa Mercedes y San Luis

Ámbar Medicina Estética anunció una serie de jornadas especiales de medicina estética en Villa Mercedes y San Luis, que estarán a cargo de la Dra. Anahí Rollano Zuleta y contemplan diferentes tratamientos y promociones durante los últimos días de agosto y comienzos de septiembre.

Entre las propuestas se encuentra una jornada de Botox Premium, además de una promoción 2×1 en relleno de labios y rinomodelación, con fechas programadas en ambas ciudades y disponibilidad limitada de turnos.

Botox Premium: fechas en San Luis y Villa Mercedes

Según la información difundida por Ámbar Medicina Estética, las jornadas de Botox Premium se desarrollarán en San Luis los días 28 y 31 de agosto, mientras que en Villa Mercedes la atención será el 1° de septiembre.

Para este tratamiento se anunció un valor promocional de $220.000, sujeto a la disponibilidad de cupos.

La aplicación de toxina botulínica es un procedimiento utilizado dentro de la medicina estética para abordar determinadas líneas de expresión. Como ocurre con cualquier intervención médica, la indicación y las características del tratamiento deben ser evaluadas por un profesional de acuerdo con cada paciente.

Promoción 2×1 en relleno de labios y rinomodelación

A las jornadas de Botox se suma una propuesta de relleno de labios y rinomodelación, anunciada bajo una modalidad promocional 2×1.

En Villa Mercedes, esta jornada también tendrá lugar el 1° de septiembre, mientras que para San Luis se anunciaron turnos para el 31 de agosto y los días 2 y 3 de septiembre.

Tanto el relleno de labios como la rinomodelación forman parte de los procedimientos de armonización facial que buscan modificar o realzar determinadas características del rostro mediante técnicas mínimamente invasivas. La conveniencia, alcance y resultados posibles dependen de una evaluación profesional individual.

Cupos limitados y reserva previa

Desde la organización remarcaron que las distintas jornadas tendrán cupos limitados, por lo que quienes estén interesados deberán consultar previamente la disponibilidad y las condiciones particulares de cada promoción.

Las consultas y reservas pueden realizarse directamente a través de los canales de Ámbar Medicina Estética, donde también se brinda información sobre los procedimientos y turnos disponibles.

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