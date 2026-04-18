Brasil: construyó un muro de 4 metros para tapar balcones que daban directo a su patio y el caso se volvió viral

Un llamativo conflicto vecinal en Brasil generó repercusión en redes sociales luego de que un hombre decidiera levantar una medianera de cuatro metros de altura para bloquear la vista de los balcones de un edificio que daban directamente a su patio.

El episodio se registró en el estado de Minas Gerais, donde la construcción de un complejo residencial lindero a la vivienda de un empresario desató la controversia. Según se difundió, los departamentos fueron diseñados con balcones orientados hacia el jardín del vecino, lo que motivó una respuesta inmediata.

Ante esta situación, el propietario afectado resolvió avanzar con una obra que no pasó desapercibida: construyó un muro de gran altura justo en el límite de su terreno, logrando tapar por completo la vista desde los primeros pisos del edificio e incluso reduciendo el ingreso de luz natural hacia esas unidades.

Las imágenes del caso se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde las opiniones se dividieron. Algunos usuarios consideraron la medida como una reacción exagerada, mientras que otros la interpretaron como una defensa legítima de la privacidad.

En el plano legal, trascendió que el hombre estaría actuando dentro de la normativa vigente. De acuerdo a regulaciones urbanísticas en Brasil, no se permite la apertura de ventanas o balcones a menos de 1,5 metros del límite del terreno vecino, lo que podría implicar una infracción por parte del edificio.

El caso abrió el debate sobre los límites entre el desarrollo urbano y el respeto por la privacidad en zonas residenciales, una problemática que se replica en distintas ciudades de la región.