Brasil empató sin goles con Colombia en Barranquilla y dejó escapar puntos por primera vez en las Eliminatorias

El líder Brasil igualó hoy sin goles con Colombia en el estadio “Metropolitano” de la ciudad de Barranquilla y dejó escapar puntos por primera vez en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en un partido correspondiente a la postergada quinta fecha del certamen continental.

Colombia, que se quedó con un punto importante en la competencia ante un duro rival que llegó al cotejo con puntaje perfecto, se hizo fuerte en casa en un discreto encuentro que tuvo un desempeño parejo entre ambos seleccionados.

Anuncio

Con escasas situaciones de gol, las más claras estuvieron del lado de Brasil, que tuvo a Neymar en un bajo nivel y desconectado de sus compañeros, pero el puntero no pudo doblegar la resistencia del arquero David Ospina, que se lució en varias llegadas del visitante.

Con este resultado, el elenco de Tite, que se encuentra a la espera de la resolución de la FIFA por el partido suspendido en San Pablo ante la Argentina, suma 28 puntos en lo que va de las Eliminatorias, producto de nueve victorias y la igualdad de esta noche.

Anuncio

Colombia, en tanto, sigue en el quinto lugar con 15 unidades, por lo que hasta el momento se quedaría con el boleto para el repechaje hacia la Copa del Mundo.

En la próxima jornada, que se disputará este jueves, Colombia recibirá al Ecuador de Gustavo Alfaro desde las 18:00 (hora argentina), mientras que Brasil hará lo propio contra Uruguay a partir de las 21:30.

Síntesis del partido:

Eliminatorias .

Fecha 5 .

Colombia – Brasil .

Estadio: Metropolitano.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Roger Martínez y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Brasil: Allison; Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Neymar, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa. DT: Tite.

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Rafael Santos Borré por Roger Martínez (C) y Mateus Uribe por Jefferson Lerma (C); 15m. Raphina por Gabriel Barbosa (B); 25m. Antony por Gabriel Jesús (B) y Thiago Silva por Eder Militão (B); 28m. Duvan Zapata por Radamel Falcao García (C) y Luis Sinisterra por Juan Fernando Quintero (C).