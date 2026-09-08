Brasil ratificó su respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El encargado de Negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, aseguró que el respaldo brasileño a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas se mantiene de manera “invariable” desde 1833. La definición se produjo en medio del renovado reclamo impulsado por el Gobierno de Javier Milei y pese a las diferencias políticas con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno de Brasil ratificó su histórico apoyo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, en un gesto diplomático que cobra especial relevancia por las actuales tensiones entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

La posición fue expresada por Eduardo Uziel, encargado de Negocios de Brasil en Argentina, durante la celebración por el Día Nacional de la República Federativa de Brasil, realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante dirigentes políticos, legisladores, empresarios y representantes diplomáticos, Uziel destacó la relación histórica entre ambos países y sostuvo que la amistad bilateral trasciende las diferencias circunstanciales entre sus gobiernos.

En ese marco, el diplomático brasileño remarcó que el respaldo de su país a la posición argentina sobre Malvinas constituye una política de Estado.

“El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”, afirmó Uziel, quien definió esa postura como una política sostenida “siempre por convicción”.

Un respaldo que trasciende las diferencias entre Milei y Lula

La ratificación adquiere relevancia en el actual escenario bilateral. Los gobiernos de Milei y Lula da Silva mantienen marcadas diferencias políticas e ideológicas, aunque Brasil decidió separar esas tensiones de su histórica posición respecto de la Cuestión Malvinas.

El respaldo brasileño tampoco constituye una postura aislada dentro de la región. En junio de 2026, los países del Mercosur y Estados asociados volvieron a respaldar los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía y reiteraron su interés en alcanzar una solución pacífica mediante negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.

La posición regional se encuentra además en línea con los reiterados pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, que en junio volvió a solicitar a la Argentina y al Reino Unido que retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.

El renovado reclamo argentino por las Malvinas

El pronunciamiento brasileño se conoció pocos días después de que el presidente Javier Milei endureciera públicamente la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas.

El 3 de septiembre, el Gobierno nacional anunció la reglamentación de medidas y el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley destinado a reforzar las sanciones contra empresas involucradas en actividades petroleras en las islas sin autorización argentina.

La decisión apunta especialmente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, al que la administración nacional considera una explotación de recursos naturales realizada sin consentimiento de la República Argentina.

Durante una cadena nacional, Milei reafirmó además el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente establecido por la Constitución Nacional.

En ese contexto, la posición expresada por Brasil representa un nuevo respaldo regional para la Argentina en momentos en que la Cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y diplomática nacional.