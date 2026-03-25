Brasil revoca decisión y Agostina Páez no podrá regresar a Argentina hasta el fallo final

La situación judicial de Agostina Páez registró un giro inesperado en Brasil en las últimas horas. Aunque durante la audiencia existía consenso para habilitar su regreso a la Argentina, finalmente el magistrado interviniente modificó su decisión y resolvió que no podrá salir del país hasta que se dicte la sentencia definitiva.

La medida implica que la joven deberá permanecer al menos 20 días más en territorio brasileño, a la espera de la resolución final del proceso.

Un cambio de criterio que sorprendió a las partes

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía, la querella como la defensa coincidieron en permitir el regreso anticipado de Páez. Incluso, el propio juez había dado su aval de forma verbal, lo que generó expectativas concretas sobre una pronta resolución favorable.

El acuerdo contemplaba el pago de 120.000 dólares en concepto de resarcimiento económico, condición que había sido aceptada por todas las partes involucradas.

Sin embargo, en la resolución escrita posterior, el magistrado dejó sin efecto ese entendimiento y determinó que Agostina Páez no puede abandonar Brasil hasta que se dicte el fallo definitivo, revirtiendo así lo expresado previamente en la audiencia.

Presentaron un habeas corpus y crece la incertidumbre

Ante este escenario, la defensa presentó un habeas corpus con el objetivo de revertir la medida y permitir que la joven regrese a la Argentina antes de la sentencia final.

La estrategia apunta a cuestionar el cambio de criterio del juez, que generó sorpresa incluso entre quienes participaron del proceso judicial.

Mientras tanto, la causa continúa en curso y se mantiene la incertidumbre respecto a la resolución definitiva, que será clave para determinar el futuro judicial de Páez en un caso que sigue generando repercusión tanto en Brasil como en la Argentina.