Bromatología descubre más de 100 kg de carne en mal estado en un comercio de Villa Mercedes

En las últimas semanas, en el marco de los operativos municipales para controlar la venta de pirotecnia en la ciudad, el área de Bromatología realizó un trabajo conjunto que reveló más de cien kilos de carne picada y chorizos vencidos en un comercio ubicado sobre calle Buenos Aires, al frente del barrio 900 Viviendas.

Pamela Acevedo, jefa del Programa de Bromatología e Higiene Alimentaria, informó que durante las visitas a diversas distribuidoras, se controló que los alimentos estuvieran dentro de la fecha de elaboración permitida y almacenados a las temperaturas correctas. Además, se supervisó que los comercios que venden carne de cerdo cuenten con los sellos correspondientes para prevenir la triquinosis.

En el comercio de calle Buenos Aires, se detectó una cantidad significativa de carne picada congelada, una práctica que no cumple con las normativas, ya que debería realizarse en presencia del consumidor o, como máximo, en bandejas exhibidas. Además, se encontraron veinticuatro kilos de chorizos ya vencidos. La responsable del área explicó que el propietario procesaba grandes cantidades, las congelaba y, posteriormente, las descongelaba y volvía a moler, representando un riesgo para la salud de los consumidores.

Aunque no se identificaron problemas de higiene, no se descarta una multa que será evaluada por el Tribunal de Faltas. Acevedo destacó que la falta de limpieza es un aspecto no negociable y detalló otros casos, como el cierre de una pollería hace dos semanas debido a condiciones insalubres.

En menor medida, durante los recorridos, se encontraron bolsas con productos vencidos en supermercados locales. Acevedo atribuyó esta situación a la inflación y a la recarga frecuente de heladeras en los establecimientos, dificultando mantener una temperatura adecuada.

La encargada de Bromatología enfatizó que cualquier ciudadano puede denunciar prácticas sospechosas o irregularidades en establecimientos comerciales al 147. Además, recordó que todas las personas que trabajen con alimentos pueden tramitar un carnet que las habilita tras un examen y capacitación a cargo de Bromatología.

ED