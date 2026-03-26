Buen tiempo en Villa Mercedes: cielo parcial y temperaturas en ascenso

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que la provincia de San Luis tendrá jornadas de tiempo estable, con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente agradables tanto este jueves 26 como el viernes 27 de marzo.

Para este jueves, se espera un día con cielo algo a parcialmente nublado, especialmente hacia el mediodía. Las temperaturas mínimas rondarán los 13°C, mientras que las máximas alcanzarán los 26°C en promedio provincial.

El viento será del sector norte, con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 km/h, aunque en la región noroeste podrían registrarse ráfagas más intensas que llegarían hasta los 55 km/h durante el mediodía.

En tanto, para el viernes 27 de marzo, se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y un marcado ascenso de las temperaturas.

Las mínimas se ubicarán en torno a los 14°C, mientras que las máximas treparán hasta los 30°C en promedio en toda la provincia. El viento predominante será del noreste, también con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en el noroeste provincial.

Este panorama consolida una tendencia de estabilidad climática en la región, ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de mantenerse hidratado ante el aumento de las temperaturas.