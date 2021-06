Buenos Aires: Kicillof anunció que a partir de este sábado los mayores de 55 años tendrán vacuna libre, sin turno

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que a partir de este sábado los mayores de 55 años tendrán vacuna libre dentro del distrito, por lo que no tendrán necesidad de sacar turno para inmunizarse contra el coronavirus.

Anuncio

Tal como ocurrió semanas atrás con otros rangos etarios, ahora la edad para recibir la vacuna sin turno y sólo con el DNI en Buenos Aires bajará a partir de este sábado a los 55 años. Así lo anunció el mandatario provincial al encabezar el acto de entrega de viviendas en el partido de General Paz.

“A partir del día de mañana, en la Provincia de Buenos Aires cualquiera que tenga más de 55 años puede acceder a la vacuna libre. Se acerca a cualquiera de nuestros vacunatorios con su DNI y va a ser vacunado en los 700 vacunatorios de los 135 municipios”, subrayó.

Además, Kicillof destacó que la Provincia ya está “vacunando personas mayores de 40 sin enfermedades preexistentes” en algunos distritos.

Anuncio

“Trataron de inyectarnos desesperanza, miedo y odio, pero respondemos con más trabajo, vacunas y amor, llegando así a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, remarcó el gobernador.

🔉VACUNACIÓN LIBRE PARA MAYORES DE 55 AÑOS🔉 Desde mañana podrán presentarse en cualquier vacunatorio cercano para recibir la primera dosis ¡sin inscripción previa! Deberán presentar DNI que acredite domicilio en la Provincia 😉 ⏩#BuenosAiresVacunate ⏩ pic.twitter.com/ntyRSCMft8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 18, 2021

“Vamos por el lanzamiento de un millón y medio de turnos, que cubren a toda la población priorizada”, señaló el gobernador, que también señaló que se llegará a 6 millones de bonaerenses vacunados. Y enfatizó: “En la Provincia ya estamos vacunado a la población general”.

Hasta el momento, la Provincia de Buenos Aires aplicó un total de 6.418.657 vacunas, de las cuales 5.175.100 fueron primeras dosis: en tanto, 1.243.557 personas ya completaron el esquema de inmunización.

Respecto al motivo del acto, la entrega de casas en la localidad de Ranchos, el referente del Frente de Todos advirtió sobre “el problema que conlleva el acceso a la vivienda, no sólo en el Conurbano, sino también en el Interior” y cuestionó al ex presidente Mauricio Macri. En ese sentido, definió a la gestión de Cambiemos como “aquella etapa en la que se denigró y denostó tanto al papel del Estado y se decía que el mercado solucionaba todo”.

“Nadie impide que el mercado solucione lo que pueda solucionar. El problema es que el mercado no soluciona todo y donde no está el mercado, donde no llega, donde no hay rentabilidad, donde sectores de menores ingresos o más dificultades no pueden juntar para comprar la casa, ahí tiene que estar el Estado, porque ahí hay una necesidad”, manifestó el gobernador.

Y concluyó: “Tenemos que pedir disculpas porque se tarda mucho, se tarda demasiado, y es nuestra obligación. No es fácil conseguir los presupuestos, la tierra. Se necesita mucha perseverancia, mucho compromiso, mucha entrega con la tarea, con la función pública”.