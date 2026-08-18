Buscan una moto de alta cilindrada robada en la zona del barrio Los Acacios

Una motocicleta de alta cilindrada fue robada durante la madrugada en la ciudad de Villa Mercedes y su propietario solicita la colaboración de la comunidad para intentar recuperarla. La denuncia ya fue radicada y la Policía lleva adelante las investigaciones correspondientes.

El damnificado, Federico Oviedo, relató en una entrevista radial que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando se encontraba en la vivienda de un amigo ubicada en las inmediaciones del barrio Los Acacios, sobre calle Brasil.

Según explicó, había concurrido al domicilio para compartir una cena y la motocicleta permanecía dentro del predio de la vivienda. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, al disponerse a retirarse del lugar, advirtió que el vehículo ya no estaba.

“Cada cierto tiempo salíamos afuera y la moto seguía en el mismo lugar. Me demoré unos minutos para despedirme y cuando salimos ya había desaparecido”, señaló.

Cómo es la motocicleta robada

La moto sustraída es una Voge Rally 300, modelo 2026, de estilo enduro. Presenta una combinación de colores gris claro y amarillo, con llantas negras.

De acuerdo con el propietario, se trata de una unidad prácticamente nueva, con apenas unos 2.000 kilómetros recorridos, por lo que considera que es fácilmente identificable debido a que no existen muchas motos de esas características circulando en la zona.

Además, indicó que el vehículo contaba con medidas de seguridad y estimó que habrían participado al menos dos personas para concretar el robo, debido al peso de la motocicleta y a las dificultades para moverla.

Sin registros de cámaras en el sector

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de San Luis y personal de investigaciones trabajaron en el lugar para relevar posibles evidencias.

No obstante, según relató Oviedo, en la cuadra donde ocurrió el hecho no existen cámaras de seguridad públicas y tampoco se encontraron registros privados que hayan captado directamente el momento del robo. De todas maneras, continúan las averiguaciones con vecinos y comercios cercanos para determinar si alguna cámara de sectores aledaños pudo registrar movimientos sospechosos.

Solicitan información a la comunidad

El propietario pidió que cualquier persona que observe una motocicleta con esas características o cuente con información relevante se comunique de inmediato con las autoridades policiales o aporte datos que permitan avanzar con la investigación.

La causa se encuentra en etapa investigativa y no se informó, hasta el momento, sobre personas demoradas o identificadas en relación con el hecho.