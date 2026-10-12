Buscan una pulsera médica indispensable para Jere en Villa Mercedes

Una familia de Villa Mercedes solicita la colaboración de la comunidad para encontrar una pulsera médica que utiliza Jere, un niño que la extravió este domingo 11 de octubre en la zona comprendida entre los barrios Feliciano Sarmiento y Jardín del Sur.

Según describieron, tiene una malla de tela roja, blanca y azul y una parte negra similar a la pantalla de un reloj. Aunque su apariencia puede confundirse con la de un accesorio común, cumple una función esencial para el cuidado de su salud.

La familia explicó que la pulsera contiene un imán especialmente graduado para activar el dispositivo vagal que tiene implantado el niño cuando se desencadena una convulsión. Por ese motivo, remarcaron la urgencia de recuperarla.

“No es un reloj común. Es de vital importancia para la salud de Jere”, señalaron en el pedido de difusión. También aclararon que no tiene un valor comercial significativo para otra persona, pero resulta indispensable para el niño.

Quienes hayan encontrado una pulsera con estas características, o tengan información sobre su ubicación, pueden comunicarse con la familia a los siguientes números:

2657-560598

2657-616456

La familia pide compartir la búsqueda, especialmente entre vecinos de ambos barrios y personas que hayan transitado por la zona, para ayudar a que la pulsera vuelva cuanto antes a manos de Jere.