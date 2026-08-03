Búsqueda de Darío Cuello: allanaron un campo en las afueras de Tilisarao y profundizan la investigación

La investigación por la desaparición de Darío Cuello, el joven de 28 años que es intensamente buscado en Tilisarao, sumó un nuevo capítulo con un allanamiento realizado en un establecimiento rural ubicado en las afueras de la localidad. La medida judicial se produjo luego de que su hermano denunciara que la víctima habría recibido amenazas por parte de los propietarios del campo.

La búsqueda de Darío Cuello continúa con nuevos procedimientos ordenados por la Justicia de San Luis, en un intento por esclarecer qué ocurrió con el joven, quien fue visto por última vez el pasado viernes, cuando salió de su vivienda a bordo de una bicicleta y desde entonces no volvió a comunicarse con su familia.

En las últimas horas, efectivos policiales realizaron un allanamiento en un establecimiento rural ubicado en las afueras de Tilisarao, una diligencia dispuesta por la autoridad judicial en el marco de la investigación.

El procedimiento se originó luego de que el hermano de Darío Cuello declarara ante los investigadores que el joven habría sido amenazado por los propietarios del predio rural. Esa información motivó nuevas líneas de investigación y la realización de medidas destinadas a recolectar pruebas que permitan determinar si existe algún vínculo entre esas amenazas y la desaparición.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si durante el allanamiento se secuestraron elementos de interés para la causa ni si hubo personas demoradas o detenidas.

Una intensa búsqueda

Desde que se denunció la desaparición, personal policial, brigadas especializadas y distintas áreas de investigación trabajan en la búsqueda del joven, desplegando rastrillajes en sectores urbanos y rurales de Tilisarao y zonas aledañas.

La investigación permanece bajo estricta reserva judicial, mientras continúan recibiéndose testimonios y analizando toda la información aportada por familiares, vecinos y posibles testigos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Darío Cuello se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 911.