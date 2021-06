Búsqueda de Guadalupe: Un llamado anónimo generó un importante despliegue policial, pero fue una falsa alarma

Con el corazón en la boca. Así llegó una vecina hasta la casa de la abuela de Guadalupe Lucero, alertada por una llamada anónima en la que le aseguraban que la niña de 5 años estaba en la manzana R del barrio 544 Viviendas. En pocos minutos la Policía desplegó un gran operativo en la zona, los efectivos acordonaron las calles y los canes rastreadores buscaron el olor de la pequeña.

“Está en la manzana R. ¿Vos sos la tía?”, relató la joven, que le preguntaron al teléfono.

“Les dije que me llamaran en 15 minutos que iba hasta donde está el papá, pero me cortaron. No entiendo por qué dieron justo con mi número”, añadió la mujer.

El alerta se activó cerca de las 18. El gran despliegue también movilizó a los vecinos de la zona que participan de la búsqueda de la menor desde el lunes 14, cuando Guadalupe desapareció de la puerta de la casa de su abuela, en la manzana H, mientras la familia festejaba un cumpleaños.

Rápidamente los medios locales y nacionales llegaron hasta el lugar señalado por la vecina, que dista a unas cinco cuadras de la casa donde los padres de la niña y familiares soportan las horas de angustia a la espera de novedades.

La Policía constató que el llamado anónimo fue una falsa alarma, una broma de mal gusto. El número quedó registrado en el móvil de la vecina que recibió el aviso y los investigadores tomaron nota para su posterior rastreo.

También montó un operativo cerrojo que se extendió hasta la Autopista de las Serranías Puntanas, ya que los padres de Guadalupe denunciaron que vieron salir una camioneta gris que cargaba un freezer en el que podría caber una persona.

El operativo revivió el amargo inicio de la búsqueda de la menor, a siete días exactos de su desaparición, ya que como en los primeros rastrillajes los vecinos se congregaron en las calles del barrio llamando por su nombre a la menor extraviada.

