Cacace insiste con la dolarización: “El proyecto busca usar la moneda en la que los argentinos sí confían”

Después de la propuesta presidencial de Javier Milei de dolarizar la economía argentina para combatir la inflación, se abrió un interesante debate en todo el arco político. El diputado por San Luis de la UCR Alejandro Cacace presentó un proyecto en el Congreso que apunta a la dolarización oficial y generó polémica incluso al interior de la propia coalición opositora.

“La dolarización es un programa de estabilización para la Argentina, nuestros ciudadanos lo que hacen en cambiar la moneda local por la moneda de reserva, esto eleva el nivel general de precios”, explicó el legislador impulsor en diálogo con Nancy Pazos para Metro 95.1, y continuó: “Esto es adoptar directamente el dólar como moneda oficial y exclusiva de la Argentina, eliminando el peso y eso hace que dejemos de pensar en términos del bimonetarismo como tenemos hoy y usemos solo la moneda que los argentinos prefieren”.

Asimismo, Cacace contó que la medida fue adoptada en Ecuador, que padecía de graves problemas inflacionarios, y aseguró que en 24 meses, no solo “la inflación se redujo a un digito” sino que en la actualidad, “el país lleva 22 años sin inflación”. “La pobreza bajó y hoy es más baja que la de la Argentina. Tiene muchos mejore indicadores que los nuestros, no es que la dolarización es una solución mágica para todos los problemas de la Argentina“, argumentó.

El diputado radical aseguró que la dolarización de la economía argentina busca poner en uso “la moneda en la que los argentinos si confían que es el dólar”. “Nosotros liquidamos las reservas a partir de la poca confianza que hay en nuestra moneda, no es que no hay ingreso de divisas en Argentina, lo que no hay es confianza en el sistema”, contó.

Para Cacace hay que terminar con el bimonetarismo que surge producto a que el Estado “fuerza” a la sociedad a utilizar el peso. “Hay que animarse a resolverlo a los problemas, los controles de precios de este Gobierno no lo resuelve, las políticas monetarias tradicionales del anterior Gobierno tampoco lo resuelve, es un problema que distintos Gobiernos no han sabido resolver”, pidió.

El proyecto del legislador de “UCR – Evolución” no solo generó polémica sino que no cuenta con el respaldo de los propios. El diputado contó que el líder del bloque, Martín Lousteau no coincide con la idea: “Lo charlé con Lousteau, él no coincide con la idea, yo estoy pidiendo que se discuta, estoy dando una herramienta con la que lo resolveríamos en menos de dos años”, sostuvo.

Al igual que Lousteau, el presidente de la UCR, Gerardo Morales se manifestó en contra del proyecto de Cacace y generó un encendido cruce en redes con el diputado del PRO Fernando Iglesias, quien acusó a Morales de ser “paloma hacia afuera y halcón hacia adentro”.

“Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad. Esto ya nos generó daños irreparables en el pasado, destruyendo el aparato productivo del país. Creer que con 7 artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez”, expresó con dureza Morales desde su cuenta de Twitter, y agregó: “Además es un delirio pensar que el Banco Central va a contar con dólares para cambiar los pesos de la gente. Estos planteos ortodoxos y neoliberales ya los conocemos, son antiguos, atrasan y fracasaron en el país”.

Payasesco. Irresponsable. Ingenuo. Estúpido. Las palabras hacia un diputado de su propio partido de quien acusa a los demás de no querer el diálogo.

Palomas para afuera. Halcones hacia adentro. Así, no. https://t.co/ocJTcVcujO — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 29, 2022

En la misma línea que Iglesias, Martín Tetaz cruzó al radical por sus dichos contra Cacace. “Espero que Gerardo Morales pida disculpas por el exabrupto”, manifestó. Aunque evitó expresar su postura en torno al proyecto presentado, coincidió en que la dolarización tendería a resolver el problema de la inflación.

Espero que @GerardoMorales pida disculpas por el exabrupto. Está hablando de un Diputado de la Nación, que ha presentado un proyecto con el que se puede coincidir o no, pero que ofrece una propuesta para resolver el principal problema de la Argentina. Tiene una mejor? Preséntela. https://t.co/bnVUuSgcqS — Martin Tetaz (@martintetaz) March 29, 2022