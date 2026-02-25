Cambio en el gabinete provincial: Delfor Sergnese dejó el Ministerio de Ciencia e Innovación

El ministro de Ciencia e Innovación de San Luis, Delfor Sergnese, presentó su renuncia este miércoles y la misma fue aceptada por el gobernador Claudio Poggi durante una conversación mantenida en Casa de Gobierno, previo al inicio de la gira educativa oficial.

Según se informó oficialmente, la decisión se formalizó a primera hora de la mañana. La salida de Sergnese se produce en un momento clave para el área, que viene impulsando programas vinculados a modernización tecnológica, innovación educativa y fortalecimiento digital en la provincia.

De manera interina, y hasta que el Ejecutivo provincial designe a un reemplazante definitivo, el Ministerio de Ciencia e Innovación quedará bajo la órbita del actual ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez.

El área de Ciencia e Innovación cumple un rol estratégico dentro de la administración provincial, con competencias vinculadas al desarrollo tecnológico, políticas de conectividad y acompañamiento a proyectos de innovación productiva.

Por el momento no trascendieron los motivos oficiales de la renuncia ni se confirmó quién podría asumir en forma permanente la conducción de la cartera.

El movimiento implica una reconfiguración interna dentro del gabinete provincial encabezado por Claudio Poggi, en el marco del actual período de gestión.