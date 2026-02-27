Campaña nacional propone homenajear a los Veteranos de Malvinas con un gesto simple y cotidiano

En el marco del 44° aniversario del regreso de los soldados argentinos, impulsan una propuesta para saldar décadas de silencio e indiferencia.

La convocatoria invita a la ciudadanía a expresar gratitud cada vez que identifique a un excombatiente en la vía pública.

En el marco del 44° aniversario del regreso de los soldados argentinos tras la guerra de Malvinas, se lanzó una campaña nacional que propone una forma directa, sencilla y profundamente simbólica de honrar a los Veteranos de Malvinas.

La iniciativa fue presentada este 27 de febrero en Buenos Aires y busca trasladar el homenaje institucional al terreno cotidiano, promoviendo que el reconocimiento nazca desde la sociedad hacia cada excombatiente.

En diálogo con este medio, Javier Sánchez de la Puente, impulsor de la propuesta, explicó que el objetivo es transformar la gratitud en un gesto concreto y repetido en el tiempo. “El homenaje lo hacemos entre todos”, resume el mensaje central de la campaña.

Un gesto sencillo con alto valor simbólico

La propuesta apunta a que, cada vez que una persona identifique un vehículo —auto o camioneta— con la insignia o calcomanía de “Veterano de Malvinas”, realice tres acciones simbólicas:

📢 Tres bocinazos cortos

👍 Un pulgar hacia arriba

😊 Una sonrisa

Según los organizadores, se trata de un acto mínimo en términos prácticos, pero significativo en lo emocional. El gesto busca transmitir reconocimiento, orgullo y gratitud a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Del silencio a la gratitud pública

La campaña también plantea una reflexión histórica. Sus impulsores sostienen que durante décadas existió un proceso de “desmalvinización”, marcado por el silencio social y la falta de reconocimiento público hacia los excombatientes.

En ese contexto, la propuesta no se limita a una fecha conmemorativa puntual, sino que invita a incorporar el homenaje como parte de la vida cotidiana. La idea es que cada argentino pueda expresar un “gracias” espontáneo, visible y colectivo.

“El gesto le va a llegar como reconocimiento, como gratitud y como orgullo”, destacan desde la organización, subrayando que no implica costos ni estructuras formales, sino voluntad ciudadana.

Un reconocimiento que nace desde la gente

El objetivo central es fortalecer el vínculo entre la sociedad y los Veteranos de Malvinas, promoviendo un homenaje horizontal, directo y humano.

A 44 años del regreso de los soldados, la campaña propone que el reconocimiento no quede solo en actos oficiales o discursos, sino que se exprese en la calle, en cada encuentro, con un gesto tan simple como potente.