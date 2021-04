Cancelaron el videojuego de “El señor de los anillos” por problemas legales

Amazon anunció la cancelación del videogame de El señor de los anillos debido a problemas de orden legal. La compañía estadounidense solamente hizo referencia a la “incapacidad de asegurar las condiciones” del proyecto, sin ofrecer mayores detalles respecto a esta decisión.

El juego estaba en pleno desarrollo de la mano del estudio gamer chino Leyou. Fuentes citadas por Bloomberg señalan que la compra de esa firma por parte de Tencent, una firma poderosa en el gigante asiático, condujo a una disputa contractual que llevó a la cancelación del proyecto.

El prometido juego basado en la saga de J.R.R. Tolkien estaba pensado como un título multijugador online. En este marco, Amazon seguirá vinculado a The Lord of the Rings, ya que tiene gran parte de sus esperanzas en la serie que prepara para su servicio de streaming Prime Video. El juego iba a funcionar como un complemento conveniente (es decir, un buen gancho comercial), pero ya sabemos que eso no ocurrirá. Al menos no como fruto del vínculo entre la firma estadounidense y la china.

Para desprevenidos (si es que alguien no conoce el universo de El señor de los anillos) se planteó como una secuela de la novela El hobbit, de Tolkien. Fue escrita por etapas hacia fines de la década del treinta y hasta finales de los cuarentas, y se publicó por primera vez en el Reino Unido, en tres volúmenes, hacia mediados de los cincuentas.

Más que la novela original, The Lord of the Rings se convirtió en un éxito internacional de gran alcance en el mundo de la literatura, con adaptaciones a la radio, al teatro y al cine, siendo especialmente célebre la adaptación realizada por el director Peter Jackson.