Cancillería adjudicó $114 millones a entidad dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger

La Cancillería argentina adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idioma inglés de su personal, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación se formalizó mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, dentro del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE, bajo el procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema oficial COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo equivalente.

El vínculo declarado y el procedimiento de integridad

Según consta en los considerandos de la disposición, al analizar la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.

La Oficina Anticorrupción (OA) incorporó un dictamen en el expediente en el que encuadró la relación como vínculo “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

Ante esa situación, la Dirección de Compras y Contrataciones informó el caso a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y recomendó la implementación de un mecanismo adicional de transparencia.

El instrumento adoptado fue la firma de un Pacto de Integridad, acuerdo formal entre el Estado y la entidad contratada que compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y a garantizar transparencia en el proceso. Cancillería dejó constancia de que el pacto fue incorporado y comunicado al organismo de control.

Modalidad, monto y fundamentos técnicos

La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista para servicios considerados específicos.

En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa, por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.

Al momento de la apertura se registró una única oferta, presentada por la propia entidad, por el monto total finalmente adjudicado.

Antecedente 2024: otra contratación con la misma entidad

El portal COMPR.AR también registra una contratación previa de la Cancillería con la AACI en 2024, correspondiente a un “curso de capacitación” por $55.388.180, con vigencia entre marzo y diciembre de ese año.

A diferencia del expediente 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Tampoco se encontraba accesible, al momento de la consulta pública, el pliego completo con las cláusulas particulares.

Alcance del programa de capacitación

El pliego aprobado para 2026 prevé la capacitación de 132 agentes, distribuidos en:

Cinco cursos regulares (Senior 3, 4, 5, 6 y First Certificate), con 110 participantes.

Talleres para personal diplomático del ISEN (niveles B2 y C1), con 22 participantes.

Hasta 80 tests de nivelación.

Las clases serán presenciales en la sede de la AACI, ubicada en Suipacha 1333, Retiro (CABA), entre marzo y noviembre.

El esquema contempla clases semanales de dos horas y media (10 horas mensuales por curso), talleres especializados de ocho horas mensuales, plataforma virtual de apoyo, informes de progreso, certificación internacional y provisión de bibliografía de editoriales como Oxford y Cambridge.

Forma de pago y condiciones

El contrato habilita un anticipo de hasta el 40% del monto total contra factura y contragarantía.

El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%: uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra la entrega de calificaciones finales y listado de aprobados.

La bibliografía se abonará contra entrega al inicio del ciclo lectivo 2026.

Intervinientes y estado actual

En el expediente participaron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La disposición fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, que autorizó a la Dirección de Compras a suscribir la orden correspondiente y aplicar eventuales penalidades ante incumplimientos.

Con la incorporación del Pacto de Integridad y la intervención de los organismos de control, el procedimiento quedó formalmente concluido y el contrato habilitado para su ejecución.

Al cierre de esta nota, no había respuesta oficial del ministro Federico Sturzenegger ni de la Cancillería ante la consulta periodística.