Cánticos e insultos contra Poggi y Milei en acto por el Día de la Memoria en la UNSL

SAN LUIS. Durante el acto central organizado por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se registraron cánticos e insultos dirigidos al presidente Javier Milei y al gobernador Claudio Poggi, lo que generó momentos de tensión en la ceremonia.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado de 1976, cuando un grupo reducido, ubicado detrás de las autoridades, comenzó a entonar consignas ofensivas. Entre ellas, se escuchó reiteradamente una frase contra ambos mandatarios, lo que interrumpió parcialmente el desarrollo del acto institucional.

Entre los sectores que participaron de la manifestación se identificaron agrupaciones gremiales como ADU, espacios de la izquierda universitaria y militantes vinculados a organizaciones políticas.

Críticas políticas también en la Plaza Pringles

Las expresiones no se limitaron al ámbito universitario. Posteriormente, durante la movilización y el acto realizado en Plaza Pringles, distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas profundizaron las críticas al Gobierno nacional.

Entre los espacios presentes se encontraban el Frente Patria, el Partido Comunista, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y Libres del Sur, además de estudiantes y sindicatos. Allí se leyó un documento conjunto con cuestionamientos al rumbo económico y político del país, vinculando las políticas actuales con procesos históricos del pasado reciente.

El texto planteó una mirada crítica sobre el contexto actual, con referencias al rol del Estado, los recursos naturales y las políticas públicas, en el marco de la conmemoración por la memoria histórica.

Un acto atravesado por la coyuntura

La jornada, que tradicionalmente se enfoca en la reflexión y el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, estuvo atravesada en esta oportunidad por el clima político actual.

Si bien el acto central mantuvo su carácter institucional, las intervenciones de algunos sectores evidenciaron la presencia de tensiones y posicionamientos políticos en un contexto de fuerte debate nacional.