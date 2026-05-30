Capacitación docente sobre salud mental en escuelas: comenzó un ciclo de formación en Villa Mercedes

Villa Mercedes dio inicio a un nuevo ciclo de capacitación docente orientado a brindar herramientas y recursos de acompañamiento en el ámbito educativo. La primera jornada, denominada “Hablemos de Salud Mental en la escuela”, se desarrolló durante la mañana de este miércoles en el Salón Azul de la Municipalidad.

La actividad estuvo a cargo del equipo de profesionales del Servicio de Prevención y Asistencia al Suicidio del Hospital de Salud Mental, quienes compartieron conocimientos, estrategias y herramientas para el abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental dentro de las instituciones educativas.

La propuesta forma parte del programa “Herramientas y recursos de acompañamiento en el ámbito educativo”, impulsado por la Subsecretaría de la Mujer, con el objetivo de fortalecer las capacidades de docentes y equipos escolares para intervenir y acompañar distintas problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.

Desde la organización informaron que el ciclo continuará con nuevas jornadas de formación previstas para el 11 y 18 de junio, donde se abordarán temas vinculados a la prevención de consumos problemáticos en el ámbito escolar y las violencias por motivos de género.

Estas capacitaciones buscan generar espacios de reflexión y formación para la comunidad educativa, promoviendo herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones complejas que impactan en el bienestar de estudiantes y familias.