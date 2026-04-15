Capacitación náutica: avanzan las evaluaciones del curso de Conductor Náutico Deportivo de San Luis Agua

La ciudad de Villa Mercedes fue sede de una nueva instancia de formación impulsada por San Luis Agua, en el marco del curso de Conductor Náutico Deportivo. La jornada incluyó la evaluación teórica de los aspirantes y se desarrolló con normalidad en la delegación local.

Durante esta etapa, el equipo de Náutica y Actividades Subacuáticas examinó a parte de los 32 inscriptos que comenzaron la capacitación el pasado 27 de febrero. En esta primera instancia, participaron 18 personas, quienes debieron demostrar conocimientos sobre normativas de seguridad y navegación vigentes.

La propuesta estuvo dirigida principalmente a integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios El Fortín, aunque también incluyó a usuarios de embarcaciones de la región. El objetivo es fortalecer el uso responsable de los espejos de agua habilitados en la provincia.

Entre los principales puntos evaluados se destacan las condiciones de seguridad para la navegación en diques como Dique La Florida y Dique Paso de las Carretas, donde la actividad náutica está permitida bajo regulaciones específicas.

El proceso formativo continuará con una segunda instancia de evaluación teórica destinada a quienes aún no rindieron. Posteriormente, se coordinará una práctica en el dique La Florida junto a los bomberos voluntarios, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos tanto dentro como fuera de la embarcación.

Desde el organismo recordaron que quienes deseen obtener más información sobre los cursos, requisitos y normativas vigentes pueden comunicarse al 2664-035611 del área náutica o consultar la web oficial de San Luis Agua.