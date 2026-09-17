CAPS 12 de Octubre: realizarán una jornada nocturna para mujeres con PAP, test de VIH y sífilis

El CAPS 12 de Octubre de Villa Mercedes realizará este viernes una jornada especial destinada a las mujeres de la zona, con el objetivo de facilitar el acceso a controles ginecológicos y testeos de infecciones de transmisión sexual.

La propuesta se desarrollará el viernes 18 de septiembre, de 18 a 0 horas, en el centro de salud ubicado en 1 de Mayo y 9 de Julio, y estará a cargo de profesionales y trabajadores del CAPS.

La iniciativa fue presentada por las licenciadas en obstetricia Sandra Livoti y Rossana González, quienes explicaron que la actividad forma parte de una propuesta impulsada por el Ministerio de Salud para acercar este tipo de controles a los centros de salud de los distintos barrios.

Una jornada pensada para facilitar los controles

Durante la jornada se realizará la toma de muestra de Papanicolaou (PAP), además de testeos rápidos de VIH y sífilis y control de signos vitales.

Según explicaron las profesionales, el formato busca facilitar la asistencia de mujeres que durante los horarios habituales tienen dificultades para concurrir a un centro de salud, especialmente quienes tienen niños a cargo.

La atención será por orden de llegada y también habrá posibilidad de realizar consultas y detectar la necesidad de otros estudios o derivaciones, como pedidos de mamografías, ecografías o controles específicos.

Las profesionales remarcaron que la propuesta no está pensada únicamente para realizar un estudio puntual, sino como un espacio de atención y escucha para las mujeres que se acerquen.

PAP y testeos rápidos

Durante la entrevista realizada en el programa Resistencia Cultural, las licenciadas destacaron la importancia de los controles ginecológicos y explicaron que el PAP permite detectar alteraciones en las células del cuello uterino, cuyos resultados posteriormente pueden ser analizados por el servicio de patología cuando corresponde.

También se realizará el testeo de HPV (virus del papiloma humano) dentro del esquema de controles mencionado por las profesionales. Ante determinados resultados, pueden indicarse estudios complementarios y derivaciones para continuar con la evaluación.

En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, el CAPS ofrecerá pruebas rápidas para VIH y sífilis. Las profesionales explicaron que se trata de procedimientos sencillos y que el resultado del testeo rápido puede obtenerse en pocos minutos.

La jornada también busca reforzar la importancia de la prevención y el uso del preservativo, especialmente frente al aumento de consultas relacionadas con infecciones de transmisión sexual que las profesionales aseguran observar en adolescentes y jóvenes.

Un espacio de atención y acompañamiento

Además de los controles médicos, el equipo del CAPS 12 de Octubre cuenta con agentes sanitarios, profesionales de enfermería, asistencia social y acompañamiento psicológico para abordar diferentes situaciones que atraviesan las familias del sector.

Las profesionales destacaron especialmente el trabajo territorial que realizan los agentes sanitarios, quienes visitan domicilios, realizan seguimiento de vecinos y también llevan adelante acciones como vacunación domiciliaria cuando las personas no pueden acercarse al centro de salud.

La jornada del viernes tendrá además un carácter recreativo y de encuentro. Habrá sorteos y premios donados por trabajadores y vecinos, junto con una merienda para quienes concurran.

La invitación está abierta a las mujeres de la zona y a quienes necesiten realizar controles, despejar dudas o simplemente acercarse a conversar con el equipo de salud.

CAPS 12 de Octubre: viernes 18 de septiembre, de 18 a 0 horas, en 1 de Mayo y 9 de Julio, Villa Mercedes. Se realizarán PAP, testeos de VIH y sífilis, control de signos vitales y consultas de salud.

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