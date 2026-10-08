Capturaron a un hombre acusado de cinco intentos de homicidio que estaba prófugo en Buenos Aires

Un hombre acusado en distintas causas por hechos cometidos con armas de fuego fue capturado durante la madrugada de este jueves en Moreno, provincia de Buenos Aires. Se trata de Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez, quien permanecía prófugo desde agosto y enfrenta, entre otras imputaciones, un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa.

Según la información conocida hasta el momento, Gómez habría sido detenido inicialmente por un hecho de violencia de género. Durante el procedimiento, las autoridades constataron que tenía un pedido de captura vigente de la Justicia de San Luis.

Tras su localización, comenzaron las gestiones judiciales para concretar su traslado a San Luis, donde tiene pendientes distintas causas penales. La detención se produjo después de que escapara, el 12 de agosto, de la vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria.

La fuga de la prisión domiciliaria

La medida había sido dispuesta apenas cuatro días antes por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper. Gómez había permanecido con prisión preventiva desde marzo, en una causa en la que está acusado de disparar contra un menor de edad y una persona con discapacidad durante un episodio ocurrido en febrero de este año.

La Fiscalía había solicitado que continuara detenido, pero la jueza resolvió que cumpliera la medida bajo modalidad domiciliaria. Luego de la fuga, la Justicia lo declaró rebelde y ordenó nuevamente su detención.

El juicio pendiente y el vínculo con una fiscal

Gómez también debe enfrentar un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa. En ese expediente, la Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión.

El debate debía comenzar en agosto, pero fue suspendido luego de que sus abogados defensores renunciaran un día antes del inicio. En ese proceso interviene como fiscal de Juicio Virginia Palacios, quien fue suspendida preventivamente por 60 días el 30 de septiembre, según la información publicada.

La suspensión fue dispuesta por el procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, y está relacionada con el vínculo que Palacios reconoció mantener con Gómez, quien permanecía prófugo hasta su captura.

La funcionaria había presentado una denuncia por amenazas en el marco de un conflicto entre los hermanos Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo, originado por un millonario robo de dinero. En esa presentación, Palacios afirmó que había conocido una versión según la cual Ernesto Novillo habría pagado a Gómez para asesinarla a ella y a Jorge Novillo.

Además, la fiscal reconoció que conocía personalmente a “El Porteño” porque había concurrido en algunas oportunidades a su domicilio para realizar tareas de mantenimiento. También rechazó acusaciones atribuidas a la pareja de Gómez, quien la habría señalado por colaborar en su fuga y recibir 180.000 dólares para conseguir su libertad.