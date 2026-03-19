Caputo anticipó que seguirá la baja de la inflación y descartó volver a los mercados de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF, donde dejó definiciones clave sobre el rumbo económico del Gobierno nacional. En ese marco, expresó confianza en la continuidad del proceso de desinflación y descartó una salida al mercado internacional de deuda.

Durante su intervención, el funcionario aseguró que “la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos” y sostuvo que el proceso de desaceleración de precios “va a continuar”. En ese sentido, explicó que uno de los factores que impactaron en la dinámica inflacionaria fue la caída en la demanda de dinero, vinculada a la pérdida de confianza.

“Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos”, afirmó Caputo, al tiempo que señaló que la recomposición de esa variable “lleva tiempo”.

En cuanto a la política económica, remarcó que el Gobierno continuará con un esquema basado en el equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y la generación de condiciones para atraer inversiones. Según indicó, el objetivo es recuperar la confianza y fortalecer la demanda de pesos en la economía.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda fue enfático al descartar una vuelta al financiamiento externo. “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos”, afirmó.

En esa línea, aclaró que la decisión no responde a una postura ideológica, sino a una cuestión de costos financieros. “Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata”, explicó.

Asimismo, detalló que el país ya cuenta con financiamiento asegurado para los próximos compromisos de deuda. “Hoy tenemos cubiertos los próximos tres vencimientos de capital: julio, enero y julio de 2027. Son aproximadamente US$9000 millones”, precisó.

Finalmente, Caputo se refirió a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la segunda revisión del acuerdo vigente. “La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza y hoy es un placer trabajar con el Fondo, siempre dentro de un marco de respeto”, concluyó.