Caputo defendió el programa económico y aseguró que la inflación comenzará a bajar desde abril

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el proceso de desinflación continuará en los próximos meses, luego del dato de marzo que registró una suba del 3,4% en el índice de precios.

Durante su exposición ante empresarios e inversores en el Congreso Económico Argentino (CEA), realizado en la Expo EFI en la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario remarcó que el incremento inflacionario del último mes fue un “pico” y proyectó una tendencia descendente a partir de abril.

“La inflación tuvo un pico en marzo pero empezará a bajar”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, al tiempo que destacó que comienzan a observarse indicadores económicos en recuperación.

Impacto internacional y respuesta local

Caputo también hizo referencia al contexto global y aseguró que la Argentina logró resistir de manera favorable el impacto del aumento del petróleo, vinculado a la guerra en Medio Oriente.

Según explicó, ese desempeño se debe a la “robustez del programa económico”, que permitió amortiguar el shock externo sobre los precios de los combustibles.

Señales de recuperación económica

En su análisis, el ministro indicó que distintos indicadores comienzan a mostrar mejoras. Entre ellos, mencionó el crecimiento de la recaudación y una evolución positiva en la mayoría de las variables durante marzo.

Además, señaló que sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, empiezan a evidenciar signos de recuperación. “Esto recién empieza”, afirmó.

En ese marco, remarcó el rol del sector privado en la reactivación:

“Nosotros garantizamos una macroeconomía ordenada, pero será el sector privado el que nos sorprenda”, expresó, al tiempo que aclaró que no habrá beneficios sectoriales específicos.

Acuerdo con el FMI y metas fiscales

Caputo también se refirió a la segunda revisión técnica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ratificó que el superávit fiscal seguirá siendo el eje central del programa económico.

En ese sentido, el objetivo del Gobierno es alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI durante este año, mediante un control del gasto “riguroso y continuo”.

Además, planteó un escenario de crecimiento sostenido:

“Si se cumplen las proyecciones del Fondo, la economía podría crecer un 20% entre 2023 y 2027”, aseguró.

Empleo, salarios y crédito

En relación al mercado laboral, el ministro reconoció una caída en el empleo registrado, aunque afirmó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se generaron alrededor de 100.000 puestos de trabajo.

Para reducir esa brecha, destacó la necesidad de avanzar en una reforma laboral.

Sobre los salarios, indicó que presentan resultados mixtos: mientras que los ingresos registrados se ubican levemente por encima de noviembre de 2023 según datos del SIPA, se encuentran por debajo si se toman las estadísticas del INDEC. En ese contexto, señaló que los trabajadores no registrados fueron los que mostraron mejor desempeño.

En cuanto a las exportaciones, sostuvo que el país se encuentra cerca de alcanzar los US$100.000 millones anuales, mientras que en materia de crédito reconoció un estancamiento previo, aunque con una mejora reciente, especialmente para pymes.

Finalmente, insistió en que el modelo económico apunta a reducir impuestos, desregular la economía y fomentar la inversión privada para mejorar el acceso a bienes y servicios a mejores precios.