Caputo defendió el programa económico y criticó al kirchnerismo: “Su modelo iba en contra de la gente”

En un nuevo pronunciamiento público, el titular del Palacio de Hacienda defendió el ajuste fiscal y cuestionó las políticas del pasado reciente, en medio del debate por el impacto económico en la sociedad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico impulsado por el Gobierno nacional y volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo, al sostener que su modelo “iba en contra de la gente”.

Durante su intervención, el funcionario remarcó que las medidas adoptadas por la actual gestión buscan corregir los desequilibrios estructurales heredados, especialmente en materia de déficit fiscal, inflación y distorsiones de precios relativos.

En ese sentido, Caputo aseguró que el esquema económico anterior generó consecuencias negativas en el funcionamiento del país, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar con un proceso de ordenamiento macroeconómico.

El titular del Ministerio de Economía también destacó que el programa vigente apunta a estabilizar variables clave como la inflación y recuperar previsibilidad, en un contexto marcado por fuertes tensiones económicas y sociales.

Además, subrayó que el Gobierno prioriza un cambio de rumbo que, según expresó, permita sentar las bases para el crecimiento sostenido, aunque reconoció que el proceso implica costos en el corto plazo.

Las declaraciones del funcionario se dan en un escenario de discusión política y económica, donde distintos sectores analizan el impacto de las medidas en el poder adquisitivo, el empleo y la actividad productiva.