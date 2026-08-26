Caputo lanzó un plan para impulsar los créditos hipotecarios con $2 billones del FGS de ANSES

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios en Argentina, mediante la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El esquema contempla inicialmente $2 billones que serán colocados en entidades financieras con el objetivo de generar fondeo de mediano y largo plazo.

La iniciativa fue presentada por Caputo durante una conferencia de prensa y apunta a resolver uno de los principales obstáculos que, según el Gobierno, limita actualmente la expansión del crédito para vivienda: la diferencia entre los plazos de los depósitos que reciben los bancos y la duración de los préstamos hipotecarios.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El mecanismo prevé que los bancos puedan acceder a recursos provenientes del FGS mediante licitaciones. Los fondos obtenidos deberán ser destinados específicamente al otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas.

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, las entidades financieras enfrentan actualmente una dificultad estructural porque captan buena parte de sus depósitos a corto plazo, mientras que un préstamo hipotecario requiere financiamiento durante períodos considerablemente más extensos.

“Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”, resumió Caputo al explicar el problema que busca atender la medida.

El Gobierno pretende que la participación del FGS de ANSES permita cubrir parcialmente esa brecha mientras aumenta el nivel de ahorro de largo plazo dentro del sistema financiero argentino.

El FGS destinará $2 billones

De acuerdo con los detalles informados por el ministro, el programa comenzará con $2 billones, equivalentes aproximadamente a US$1.500 millones, que el FGS colocará en depósitos a plazo en las entidades bancarias.

Las colocaciones tendrán una duración de entre uno y cinco años. Según la información difundida tras el anuncio, la tasa prevista irá desde 2,5% para los plazos más cortos hasta 4,5% para los de cinco años.

Una vez obtenido ese fondeo, los bancos podrán ampliar su capacidad para ofrecer préstamos hipotecarios destinados a vivienda.

El programa, además, establece condiciones para el crédito final. El esquema anunciado contempla una tasa máxima de 7,5% y está orientado a la adquisición de la primera vivienda. Las estimaciones oficiales indican que podría alcanzar a alrededor de 18.000 familias.

Por qué el Gobierno busca reactivar los créditos hipotecarios

El mercado hipotecario argentino comenzó a mostrar una recuperación a partir de 2024, cuando distintas entidades bancarias volvieron a ofrecer líneas ajustadas por UVA. Sin embargo, posteriormente el aumento de las tasas y las condiciones exigidas para acceder al financiamiento redujeron la cantidad de potenciales compradores que podían calificar para los préstamos.

En ese escenario, el Ministerio de Economía considera que uno de los principales límites para aumentar la oferta es la falta de fondeo bancario de largo plazo.

La utilización del FGS había sido anticipada por Caputo semanas atrás, aunque inicialmente el mecanismo se encontraba bajo análisis. La alternativa elegida no implica que el Fondo compre directamente las hipotecas de los particulares, sino que aporte financiamiento a las entidades mediante colocaciones a plazo para que posteriormente sean los bancos quienes otorguen los créditos.

El objetivo oficial es aumentar la disponibilidad de financiamiento para viviendas y, al mismo tiempo, generar mayor movimiento en el mercado inmobiliario y la construcción, actividades con impacto sobre diferentes sectores de la economía.

Un intento por ampliar el acceso a la vivienda

Durante la presentación, Caputo sostuvo que la expansión del crédito hipotecario puede producir un “efecto multiplicador” sobre la economía, debido al movimiento que genera la compraventa de inmuebles y las actividades vinculadas al sector.

La efectividad del programa dependerá ahora de la participación de los bancos en las licitaciones, las condiciones que finalmente ofrezcan a los clientes y la capacidad de las familias para cumplir con los requisitos de acceso.

El nuevo esquema marca así una intervención del FGS de ANSES como fuente de fondeo para intentar ampliar un mercado que históricamente tuvo dificultades para consolidar una oferta sostenida de financiamiento de largo plazo en Argentina.