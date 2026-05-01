Caravana de la Fe: casi 500 ciclistas partieron desde Villa Mercedes hacia el Cristo de Renca

Con la primera luz del día y en un clima de profunda devoción, cerca de 480 feligreses iniciaron este viernes una nueva edición de la tradicional Caravana de la Fe desde Villa Mercedes rumbo al Cristo de Renca, en la provincia de San Luis.

La partida tuvo lugar minutos después de las 6 de la mañana desde Balcarce 1392, frente a Radio Mercedes, donde el padre Sergio Simunovich brindó la bendición inicial antes de que los ciclistas comenzaran el trayecto de 135 kilómetros, una travesía que se repite desde hace 46 años.

El pelotón avanza a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora y tiene previstas cinco paradas estratégicas a lo largo del recorrido para hidratarse, alimentarse y reagruparse. La última detención está programada en Tilisarao, cerca del mediodía, desde donde partirán todos juntos para completar el tramo final hasta Renca.

Para garantizar la seguridad de los participantes, se dispuso un importante operativo que incluye ambulancias, asistencia sanitaria, Defensa Civil, control policial y de tránsito, además de vehículos de apoyo y colectivos de auxilio que acompañan el recorrido.

Como sucede cada año, la comunidad juega un rol clave: vecinos de distintas localidades salen al encuentro de los peregrinos con gestos solidarios, ofreciendo agua, alimentos y palabras de aliento, reforzando el espíritu colectivo de esta manifestación religiosa.

En el tramo final, las autoridades realizarán un corte total del tránsito para facilitar el ingreso seguro de la caravana a Renca, donde los ciclistas serán recibidos con aplausos, emoción y un fuerte sentido de fe compartida.