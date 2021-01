Carina Chirino: “La población se relajó, pero es importante que entiendan que seguimos en pandemia”

La funcionaria del sistema de salud provincial le solicitó a la sociedad que concurra a hisoparse, sobre todo después de tantas reuniones por las Fiestas de Fin de Año, a los puestos de testeo que continúan activos en distintos puntos de la provincia.

“Más allá de los cuidados que ya todos sabemos como uso del tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, que por ahí suena muy repetitivo, pero son las herramientas que tenemos, a esto hay que sumarle el hisopado, que es la forma que tenemos de identificar los focos de contagio”, remarcó Chirino.

La médica destacó que todos los hisopadores están capacitados para realizar una encuesta, y ellos van clasificando: “Le preguntarán a la persona si ha tenido contacto con algún positivo, si tiene o no síntomas, si se realiza el hisopado para viajar, toda esa información queda plasmada en una ficha, la que se remite al laboratorio junto con la muestra de ese paciente”.

Chirino añadió que en caso de ser sintomático siempre ese paciente tiene prioridad y los profesionales cuentan con un test rápido de antígenos, que es la prueba que está en el transcurso de una hora y se entrega el resultado al paciente, en el caso que sean asintomáticos se les toma la muestra para la PCR tradicional y este resultado está en 24 horas.

“Si el paciente concurre con algún síntoma, o porque ha tenido contacto estrecho con algún positivo, se recomienda que se quede aislado esperando el resultado, si el paciente está asintomático no lo aislamos, porque concurre a hisoparse solamente por precaución”, agregó.

La profesional analizó que al liberarse muchas actividades “la población se relajó y esto obviamente nos preocupa, porque sí bien esperábamos un aumento de casos, la verdad ver tanta gente sin los cuidados, pone en riesgo el status sanitario”.

Por último, aclaró que a veces la sociedad cree que sí se juntan al aire libre no se contagian, “no es así, también podemos contraer el virus si nos sentamos uno al lado del otro y sin barbijo, obviamente hay ventilación y por ende menos probabilidad. pero no quiere decir que no nos vamos a contagiar, debemos seguir respetando las medidas como siempre”.