Carlos Tevez vuelve a jugar al fútbol y usará la camiseta con el número 97

Carlos Tevez será la estrella invitada por el Barcelona de Guayaquil en su habitual fiesta anual de presentación de sus refuerzos y nueva equipación.

“El internacional y mundialista argentino es nuestro invitado especial para la Noche Amarilla 2022, que se realizará en el Estadio Banco Pichincha el próximo 29 de enero”, anunció el club de Ecuador.

Tevez usará la camiseta con el número 97 y formará parte simbólica del plantel de Barcelona Sporting Club. Además, participará en la presentación de la camiseta 2022, dará una clínica deportiva para las divisiones menores del BSC y la Cena Amarilla.

El Apache jugó su último partido oficial con la camiseta de Boca Juniors el 31 de mayo de 2021, cuando el Xeneize quedó eliminado de la Copa Argentina en semifinales al perder con Racing la definición por penales. Tevez, cuya carrera después de su debut en Boca continuó por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shangai Shenhua, brindó una conferencia para despedirse del club de La Ribera, pero su despedida del fútbol profesional aún no es oficial.

Anuncio

Tevez ganó 28 títulos a lo largo de su carrera, destacándose el Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana, Campeón de las Ligas de Argentina, Brasil, Premier League, Serie A, entre otros más. Participó en dos Copas del Mundo, Copa América, Confederaciones y Juegos Olímpicos, donde consiguió la Medalla de Oro.

Carlos Tevez: “No tengo ni alma ni corazón para volver a Boca”

Con esa frase Carlos Tevez se despidió del Xeneize el 4 de junio de 2021, aun cuando tenía contrato vigente hasta diciembre de este año, argumentando “no estar mentalmente” preparado para la exigencia del fútbol profesional.

“Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”, sostuvo el atacante, de 37 años, en el arranque de una conferencia de prensa que brindó este viernes en el salón Filiberto de La Bombonera.

“Estoy pleno con esta decisión. No tengo nada más para dar. Di todo. Por eso estoy feliz”, sostuvo. Desde entonces Carlos Tevez nunca dejó oficialmente la actividad futbolística y por la manera en que se fue de Boca Juniors siempre queda dando vueltas la posibilidad de volver a jugar, aunque el tiempo pasa y esa opción se erosiona.

“No tengo ni alma ni corazón para jugar en un equipo tan grande como Boca, algo que yo puse siempre. Ahí hay que estar al ciento por ciento siempre y a mi no me da la cabeza ni el físico”, advirtió Tevez poco tiempo atrás en una entrevista con Neura Networks twitch.

“Para volver a jugar tiene que aparecer algo que pueda disfrutar y que me interese como para pasarla bien y seguir un año más. Pero no será en Argentina. A mi hija mayor, Flor, le gusta Washington, y allí está jugando (Ramón) ´Wanchope Ábila ´(en el DC United)”, refirió.

Tevez sostuvo que podría jugar “un añito allí” y así hacer la green card (tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos).

“Pero si lo hago, será para ganar algo. Porque no me gusta ir a un lugar y no pelear por nada. Me gusta meterme de lleno y contagiar a mis compañeros a conseguir cosas como hice en todas partes, aunque a veces me haya tocado chocar con algunos”, apuntó finalmente Tevez, que a los 37 años todavía no se considera un “retirado” del fútbol.