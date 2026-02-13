Carnaval 2026 en el Parque La Pedrera: 13 comparsas y 2 murgas brillarán en una noche a pura fiesta

La ciudad de Villa Mercedes vive la cuenta regresiva para el Carnaval 2026 en el Parque La Pedrera, que se desarrollará este sábado desde las 21:30 en el autódromo del complejo provincial. Tras varios meses de preparación, 13 comparsas y dos murgas se presentarán en una noche que combinará competencia, color y fuerte compromiso comunitario.

El evento no solo pondrá en escena coreografías, baterías y vestuarios de alto impacto visual, sino que además premiará a la mejor comparsa, mejor batería, mejores pasistas masculino y femenino, mejor portaestandarte y mejor bailarina infantil.

Las agrupaciones recibieron un aporte económico por parte de la Municipalidad de Villa Mercedes, lo que permitió cubrir parte de los gastos de confección y organización.

Mucho más que plumas y brillo

Detrás del espectáculo hay un trabajo sostenido que se extiende durante meses. Las comparsas y murgas cumplen un rol social clave: generan espacios de contención para niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la expresión artística y el trabajo colectivo.

Uno de los grupos protagonistas será la comparsa Escuela de Arte Carnavalesco, fundada en 2022. Para esta edición trabajan desde octubre en el proyecto “Carnaval toda la vida”, un homenaje a la niñez y sus distintas etapas.

Su fundador, Eduardo López, con más de 40 años de trayectoria en carnavales, detalló que actualmente cuentan con 90 integrantes, de entre 4 y 87 años. La agrupación incluye portabanderas, destaque, musa, ala de pasistas y un ala de bahianas integrada por 20 mujeres adultas mayores, consolidándose como un espacio familiar y generacional.

Historias de barrio y compromiso

También dirá presente la murga René, del barrio San Antonio, que funciona desde hace más de cinco años. El nombre homenajea a la madre de su fundadora, Amanda García, quien además sostiene un comedor comunitario que asiste a unas 520 personas.

La murga nació como una respuesta social: ofrecer a los chicos del barrio una alternativa artística y recreativa. Además del espacio cultural, en el comedor se brinda merienda dos veces por semana y almuerzo los sábados. La temática elegida para este año estará centrada en la familia.

Otra de las agrupaciones que participará es la comparsa Kahoma, creada hace siete años en el barrio Güemes. Actualmente reúne a 60 integrantes, de entre 4 y 45 años. Su propuesta 2026 se titula “Guerreros de trono y guerreros de dragones”.

La confección de los trajes está a cargo de Gabriela Sombra, mientras que Gastón Guerrero realiza los trabajos en alambre y cabezales. Ensayaron de lunes a sábados hasta la medianoche y, además de presentarse en Villa Mercedes, actuarán el 16 de febrero en La Toma.

Sombra destacó que el principal objetivo es que los integrantes disfruten la experiencia, más allá del resultado de la competencia, y agradeció el apoyo económico del intendente Maximiliano Frontera.

Con nervios, expectativa y meses de esfuerzo detrás, las agrupaciones ultiman detalles para una nueva edición del carnaval que promete ser una de las celebraciones culturales más convocantes del verano en la ciudad.